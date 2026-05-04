Európa és Ukrajna közeledik, miközben Trump figyelme Iránra irányul

Az Egyesült Államok figyelmének elterelődése új helyzetet teremtett a nemzetközi politikában: miközben Donald Trump egyre inkább az iráni konfliktusra összpontosít, Európa és Ukrajna látványosan erősíti együttműködését.

Magyar Nemzet
Forrás: Politico2026. 05. 04. 17:06
Zelenszkij Európában erősítené Ukrajna pozícióját Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Trump fókusza Iránon van

Úgy tűnik, a dolgok elakadtak, és új lendületre van szükség

– mondta egy neve elhallgatását kérő európai tisztviselő.

A feszültséget tovább növelte, hogy Trump élesen bírálta több európai szövetségesét, valamint kilátásba helyezte amerikai csapatok kivonását egyes európai országokból. Emellett egyeztetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is, amelynek során tűzszüneti elképzelésekről beszéltek – Ukrajna bevonása nélkül.

Mindez korábban komoly diplomáciai válságot idézett volna elő, most azonban Európában egyre többen sürgetik egy önálló európai védelmi pillér létrehozását, amely csökkentené a kontinens függőségét az Egyesült Államoktól.

Közben Ukrajna igyekszik megerősíteni pozícióit

A háborús tapasztalatok és a fejlett dróntechnológia révén új együttműködési lehetőségek nyíltak meg Ukrajna számára európai és közel-keleti partnerekkel. Ez nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is fontos kapaszkodót jelent Kijevnek.

António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke  (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Az Európai Unió eközben jelentős pénzügyi támogatást hagyott jóvá Ukrajna számára, és felgyorsíthatja az ország integrációját is. A kontinens vezetői egyre inkább úgy látják: a biztonságpolitikai kihívásokra csak szorosabb európai együttműködéssel adható válasz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén új stratégiát követ: miközben korábban az amerikai támogatás megőrzésére törekedett, most már inkább arra készül, hogy országa hosszabb távon is képes legyen működni Washington aktív szerepvállalása nélkül.

Ha J. D. Vance büszke arra, hogy nem segít nekünk, az azt jelenti, hogy az oroszoknak segít, és nem vagyok biztos benne, hogy ez erősíti az Egyesült Államokat

– mondta Zelenszkij a Newsmaxnak adott interjúban.

Európa-szerte régi szövetségesek fontolgatják az új koalíciók létrehozását. Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa ezen a héten megismételte azon törekvését, hogy az olyan nem EU-s országok, mint az Egyesült Királyság, Norvégia és Ukrajna, csatlakozzanak egy új európai védelmi unióhoz, hogy jobban integrálják az EU-n kívüli védelmi képességeiket, ami szerinte „erős biztonsági garanciát jelentene Ukrajna számára egy igazságos béke megteremtése után”.

Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

A folyamat ugyanakkor nem mentes a bizonytalanságoktól. Európa továbbra is számít az amerikai katonai és hírszerzési támogatásra, ugyanakkor egyre nyilvánvalóbb, hogy a kontinensnek saját kezébe kell vennie biztonságának jövőjét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
