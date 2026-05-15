Súlyos csapás: a háború legnagyobb légitámadásával próbálja megtörni Kijevet Moszkva

Rettegésben telt a tegnap éjszaka Kijevben, miután Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását indította Ukrajna ellen. Több mint ötven rakéta és csaknem hétszáz drón csapott le az országra, a fő célpont pedig ezúttal is az ukrán főváros volt. Lakóházak omlottak össze, civilek haltak meg, miközben a mentőcsapatok még mindig túlélők után kutatnak a romok alatt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 1:02
Mentők dolgoznak egy lakóépületen, amelyet részben elpusztítottak az orosz drón- és rakétatámadások (Fotó: AFP)
Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője szerint Oroszország gyakorlatilag minden rendelkezésére álló fegyvertípust alkalmazott. 

A Sahíd, Gerbera és Italmasz drónok mellett sugárhajtású pilóta nélküli eszközöket és Banderol típusú kóborló lőszereket is használtak. A szóvivő úgy vélte, az orosz hadsereg az úgynevezett tűzszünet időszakát arra használhatta fel, hogy jelentős mennyiségű fegyvert halmozzon fel a mostani támadásokhoz.

Ihnat szerint az ukrán légvédelem óriási nyomás alatt dolgozik. Elmondása alapján az előző esti támadást követően csak kevés idejük maradt a katonáknak pihenni és az eszközöket átcsoportosítani. Hangsúlyozta, hogy a folyamatos készültség egyre nagyobb terhet jelent mind az állomány, mind a technikai eszközök számára, miközben a lőszerkészletek is gyorsan fogynak.

Ennek ellenére az ukrán légvédelem jelentős számú célpontot megsemmisített. Az ukrán hadsereg közlése szerint összesen 693 célpontot sikerült lelőni vagy elektronikai eszközökkel hatástalanítani. Ezek között 29 H–101-es cirkálórakéta és 18 ballisztikus rakétából 12 is szerepelt. Ihnat szerint ez nagyon magas elfogási aránynak számít, ugyanakkor hat rakétát még a Patriot légvédelmi rendszer sem tudott megállítani.

A szóvivő szerint a támadások célja egyértelműen Kijev és a civil infrastruktúra volt. Több lakóépület megrongálódott, civilek meghaltak és megsérültek. Ihnat úgy fogalmazott, hogy Oroszország az ország „szívét” akarja támadni, miközben pszichológiai nyomást is próbál gyakorolni Ukrajnára azzal, hogy erőt demonstrál és azt üzeni: nem hajlandó engedményekre.

Kijevben továbbra is mentési munkálatok zajlanak egy dróntámadásban megsérült kilencemeletes lakóház romjainál, ahol az épület egyik része összeomlott. 

Egy ember meghalt, és a hatóságok attól tartanak, hogy emberek rekedhettek a romok alatt. A sérültek száma már meghaladta a harmincat.

A támadások következtében húsz helyszínen keletkeztek károk, köztük lakóházakban, egy iskolában, egy állatorvosi rendelőben és más civil létesítményekben is. Találatok érték a Kijevi területet, valamint Kremencsuk energetikai infrastruktúráját és Csernomorszk kikötői, illetve lakóövezeteit is.

Ukrajna eközben további légvédelmi rendszerek és Patriot rakéták beszerzéséről tárgyal nyugati partnereivel, mivel az egyre intenzívebb orosz támadások miatt gyorsan fogynak a készletek.

Borítókép: Orosz drón- és rakétatámadások (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
