Súlyos csapás: a háború legnagyobb légitámadásával próbálja megtörni Kijevet Moszkva

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője szerint Oroszország gyakorlatilag minden rendelkezésére álló fegyvertípust alkalmazott.

A Sahíd, Gerbera és Italmasz drónok mellett sugárhajtású pilóta nélküli eszközöket és Banderol típusú kóborló lőszereket is használtak. A szóvivő úgy vélte, az orosz hadsereg az úgynevezett tűzszünet időszakát arra használhatta fel, hogy jelentős mennyiségű fegyvert halmozzon fel a mostani támadásokhoz.

Ihnat szerint az ukrán légvédelem óriási nyomás alatt dolgozik. Elmondása alapján az előző esti támadást követően csak kevés idejük maradt a katonáknak pihenni és az eszközöket átcsoportosítani. Hangsúlyozta, hogy a folyamatos készültség egyre nagyobb terhet jelent mind az állomány, mind a technikai eszközök számára, miközben a lőszerkészletek is gyorsan fogynak.

Ennek ellenére az ukrán légvédelem jelentős számú célpontot megsemmisített. Az ukrán hadsereg közlése szerint összesen 693 célpontot sikerült lelőni vagy elektronikai eszközökkel hatástalanítani. Ezek között 29 H–101-es cirkálórakéta és 18 ballisztikus rakétából 12 is szerepelt. Ihnat szerint ez nagyon magas elfogási aránynak számít, ugyanakkor hat rakétát még a Patriot légvédelmi rendszer sem tudott megállítani.