„Rohantunk haza” – megrázó beszámoló érkezett az ungvári dróntámadásról + videó

– A házunktól pár száz méterre volt a becsapódás. Tízéves fiúnk éppen egyedül volt otthon. Nem ijedt meg. Mi sokkal jobban. Rohantunk haza – fogalmazott.

Beszámolója szerint a gyermek később arról mesélt, hogy furcsa zajokat hallott, majd megremegtek az ablakok.

Dunda György szerint az első információk alapján kritikus infrastrukturális létesítményt ért találat. Úgy véli, hogy az orosz hadsereg egyre intenzívebb támadásokat hajt végre, miközben az ukrán légvédelem gyengül.

– Ma reggeltől több száz drónnal terhelik az oroszok az egyre erőtlenebb ukrán drónvédelmet, a katonai hírszerzés szerint az éjjel már ballisztikus rakéták is várhatók – írta.