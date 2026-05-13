„Rohantunk haza” – megrázó beszámoló érkezett az ungvári dróntámadásról + videó

Megrázó bejegyzésben és a Hír TV élő adásában is beszámolt az első ungvári dróntámadás pillanatairól Dunda György. Az ungvári tudósító családi házától mindössze néhány száz méterre történt a becsapódás, miközben tízéves fia egyedül tartózkodott otthon. A tudósító szerint innentől állandóvá válhat a légiveszély Kárpátalján, miközben az ukrán drónvédelem egyre nehezebben bírja az orosz támadások nyomását.

2026. 05. 13. 18:11
Több becsapódás érte Szolyvárt, Munkácsot és Ungvárt is (Fotó: Facebook)
– A házunktól pár száz méterre volt a becsapódás. Tízéves fiúnk éppen egyedül volt otthon. Nem ijedt meg. Mi sokkal jobban. Rohantunk haza – fogalmazott.

Beszámolója szerint a gyermek később arról mesélt, hogy furcsa zajokat hallott, majd megremegtek az ablakok.

Dunda György szerint az első információk alapján kritikus infrastrukturális létesítményt ért találat. Úgy véli, hogy az orosz hadsereg egyre intenzívebb támadásokat hajt végre, miközben az ukrán légvédelem gyengül.

– Ma reggeltől több száz drónnal terhelik az oroszok az egyre erőtlenebb ukrán drónvédelmet, a katonai hírszerzés szerint az éjjel már ballisztikus rakéták is várhatók – írta.

A tudósító arra is figyelmeztetett, hogy a kárpátaljai helyzet tartósan megváltozhat. 

– Az eddigi szórványos kárpátaljai dróntámadások után innentől kezdve állandóvá válhat a légiveszély régiónkban is – fogalmazott, hozzátéve, hogy több száz cég települt át Kárpátaljára, amelyek potenciális célpontként szolgálhatnak.

Bejegyzése végén megjegyzést tett az ukrán vezetésre. Azt írta: miközben az országot támadások érik, az ukrán államfő egyik legfontosabb politikai háttéremberéről olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint jósnőktől kért tanácsot stratégiai kérdésekben.

– Maga az államfő pedig Romániába utazott, miközben legfőbb bizalmasa elveszni látszik a korrupciós botrányban – írta Dunda György.

Dunda György a Hír TV-ben is beszámolt a történtekről, mutatjuk:

Borítókép: Több becsapódás érte Szolyvát, Munkácsot és Ungvárt is (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

