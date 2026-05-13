drónveszélyUkrajnaszennyezésháborúkábelorosz-ukrán háború

Évtizedekre megpecsételődött az ukránok sorsa, Zelenszkij országában újabb veszély leselkedik az emberekre

A háború következtében Ukrajna területén egy új, alig látható, de súlyos környezeti probléma kezd kirajzolódni: a harctéri drónok által hátrahagyott üvegszálas kábelek tömege, ami a talajban és a növényzetben is felhalmozódik, és a szakértők szerint akár évtizedekig is veszélyt jelenthet.

Forrás: Merkur2026. 05. 13. 12:53
FPV drón optikai szálas kommunikációs csatornával Forrás: wikipedia
Az üvegszálas drónok a működésük során egy rendkívül vékony kábelhez kötődnek, amely folyamatos adatkapcsolatot biztosít a kezelő és az eszköz között, ellenállva az elektronikai zavarásnak is. A drónok bevetése után azonban ez a kábel a terepen marad, különösen akkor, ha az eszköz megsemmisül a célpont elérésekor.

A becslések szerint havonta több tízezer ilyen eszközt is bevethetnek a felek, és egyetlen drón akár tíz kilométernyi szálat is maga után hagyhat.

Több mint 13 ezer tonna kábel a becslések szerint

Egy 2026 januárjában megjelent tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a konfliktus kezdete óta akár 13 ezer tonnát meghaladó mennyiségű üvegszálas kábel kerülhetett a környezetbe Ukrajnában. 

A kutatás szerint a kábelek egy része olyan vegyi anyagokat is tartalmazhat, mint a PFAS-csoportba tartozó anyagok, amelyek rendkívül lassan bomlanak le, ezért örök vegyi anyagként is emlegetik őket.

A tanulmány szerzője további helyszíni vizsgálatokat sürget a háború befejezése után, hogy pontosabb képet lehessen kapni a környezeti terhelés mértékéről.

Évtizedekig megmaradó szennyeződés

Ukrán környezetvédelmi szakértők is arra figyelmeztetnek, hogy az üvegszálas kábelek nem bomlanak le természetes módon, így hosszú távon is a talajban maradhatnak. Egyes becslések szerint akár évtizedekig is jelen lehetnek a mezőkön, erdőkben és mezőgazdasági területeken.

A Greenpeace Ukraine vezetője szerint jelenleg még nem ismert, hogyan viselkedik a kábel különböző időjárási és talajviszonyok között, illetve fennáll-e a veszélye annak, hogy a mikroműanyagok a táplálékláncba kerülnek.

A környezeti hatások már most is érzékelhetők: beszámolók szerint madarak és vadállatok is beleakadhatnak a vékony szálakba, ami sérülésekhez vagy pusztuláshoz vezethet. A legnagyobb kihívást azonban a háború utáni aknamentesítés jelentheti. Szakértők szerint a kábelek szinte láthatatlanul keverednek a fűbe és a talajba, így könnyen összetéveszthetők egyes veszélyes csapdákkal is. A fémérzékelős vizsgálatok sem nyújtanak segítséget, mivel az üvegszálas kábelek nem tartalmaznak fémet, így gyakorlatilag láthatatlan akadályként nehezítik a terepmunkát.

 

Borítókép: FPV-drón optikai szálas kommunikációs csatornával (Forrás: Wikipédia)



 

