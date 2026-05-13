Évtizedekre megpecsételődött az ukránok sorsa, Zelenszkij országában újabb veszély leselkedik az emberekre

Az üvegszálas drónok a működésük során egy rendkívül vékony kábelhez kötődnek, amely folyamatos adatkapcsolatot biztosít a kezelő és az eszköz között, ellenállva az elektronikai zavarásnak is. A drónok bevetése után azonban ez a kábel a terepen marad, különösen akkor, ha az eszköz megsemmisül a célpont elérésekor.

A becslések szerint havonta több tízezer ilyen eszközt is bevethetnek a felek, és egyetlen drón akár tíz kilométernyi szálat is maga után hagyhat.

Lyman, Ukraine is fully covered in a web of fiber-optic cables left by Ukrainian and Russian drone operators. pic.twitter.com/rCGjWgGhNK — The Global Pivot (@SinghKr56281) December 19, 2025

Több mint 13 ezer tonna kábel a becslések szerint

Egy 2026 januárjában megjelent tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a konfliktus kezdete óta akár 13 ezer tonnát meghaladó mennyiségű üvegszálas kábel kerülhetett a környezetbe Ukrajnában.

A kutatás szerint a kábelek egy része olyan vegyi anyagokat is tartalmazhat, mint a PFAS-csoportba tartozó anyagok, amelyek rendkívül lassan bomlanak le, ezért örök vegyi anyagként is emlegetik őket.

A tanulmány szerzője további helyszíni vizsgálatokat sürget a háború befejezése után, hogy pontosabb képet lehessen kapni a környezeti terhelés mértékéről.