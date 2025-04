Az elaknásított Ukrajna megtisztítása hosszadalmas és rendkívül drága folyamat lesz

A legegyszerűbb »zöldmezős« aknaszedés esetén is kvázi ötmillió dollárba kerül egy négyzetkilométernyi terület megtisztítása. Mindezek mellett azzal is számolni kell, hogy idővel ezek a robbanótestek egyre instabilabbá válnak, és a környezeti körülmények miatt el is mozdulhatnak, például árvizek következtében.