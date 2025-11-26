Szentkirályi AlexandraTisza PártMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra: A magyarok nem kérnek Magyar Péterék adóemeléseiből! + videó

A Tisza Párt brutális megszorítócsomagja minden budapestit kőkeményen érintene – mutatott rá a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 17:17
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
A Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja szerint évente 1300 milliárd forintot vennének el a családoktól és 3700 milliárdot a vállalkozásoktól – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. november 26. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án. MTI/Bodnár Boglárka
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője rámutatott,

a Tisza fővárosi képviselői nem hallgathatnak ezzel kapcsolatosan, válaszolniuk kell a kérdésekre, hiszen közülük hárman is országgyűlési karrierre pályáznak.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, a Tisza Párt nyilvánosságra került brutális megszorítócsomagja minden budapestit kőkeményen érintene.

A magyarok nem kérnek Magyar Péterék adóemeléseiből!

– szögezte le a kormánypárti politikus.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ( Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


