Szentkirályi Alexandra: A magyarok nem kérnek Magyar Péterék adóemeléseiből! + videó

A Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja szerint évente 1300 milliárd forintot vennének el a családoktól és 3700 milliárdot a vállalkozásoktól – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője rámutatott,

a Tisza fővárosi képviselői nem hallgathatnak ezzel kapcsolatosan, válaszolniuk kell a kérdésekre, hiszen közülük hárman is országgyűlési karrierre pályáznak.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, a Tisza Párt nyilvánosságra került brutális megszorítócsomagja minden budapestit kőkeményen érintene.

A magyarok nem kérnek Magyar Péterék adóemeléseiből!

– szögezte le a kormánypárti politikus.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ( Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)