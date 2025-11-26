Szentkirályi Alexandra: A magyarok nem kérnek Magyar Péterék adóemeléseiből! + videó

A Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja szerint évente 1300 milliárd forintot vennének el a családoktól és 3700 milliárdot a vállalkozásoktól – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.
A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője rámutatott,
a Tisza fővárosi képviselői nem hallgathatnak ezzel kapcsolatosan, válaszolniuk kell a kérdésekre, hiszen közülük hárman is országgyűlési karrierre pályáznak.
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, a Tisza Párt nyilvánosságra került brutális megszorítócsomagja minden budapestit kőkeményen érintene.
A magyarok nem kérnek Magyar Péterék adóemeléseiből!
– szögezte le a kormánypárti politikus.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ( Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
