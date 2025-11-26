részegbántalmazásfelgyújtottakocsmakárkocsibotrány

A részeg apa a fia autóján állt bosszút, mert megvédte az édesanyját

Súlyos családi konfliktus végére tett pontot az ügyészség, miután egy Balaton-parti településen élő férfi dührohamában felgyújtotta saját fia autóját. A történet előzményei azonban jóval korábbra nyúlnak vissza, a hatósági iratok szerint ugyanis az elvált házaspár régóta rendezetlen együttélése, valamint a részeg férj rendszeres italozása vezetett a botrányhoz.

Munkatársunktól
2025. 11. 26. 17:45
A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt az ellen az 50 év körüli férfi ellen, aki 2024 júniusában ittasan, indulattal telve több bűncselekményt is elkövetett volt feleségével és saját gyermekével szemben. Bár pár papíron már elváltak, azonos ingatlanon osztoztak külön lakrészekkel, így a mindennapjaik elkerülhetetlenül összefonódtak – írta az Origo.hu.

A részeg férfi dührohamában felgyújtotta fia autóját
(Forrás: Magyarország Ügyészsége)

A vádirat szerint a férfi rendszeresen kért kölcsön kisebb összegeket az asszonytól, aki korábban igyekezett is segíteni neki. A helyzet azonban tarthatatlanná vált, a nő megelégelte a napi rendszerességű pénzkérést. A kritikus napon a férj telefonon próbált újabb húszezer forinthoz jutni, hogy folytathassa italozását a közeli kocsmában, ám az asszony ezúttal megtagadta a segítséget és bontotta a vonalat.

Emiatt a férfi teljesen elvesztette az önuralmát, hazament, rátört a nőre, majd ököllel többször arcon ütötte – a homlokán és az orrán is sérüléseket okozva.

A fiú közbelépett, a részeg apa még idegesebb lett

A dulakodásnak végül a közös gyermekük vetett véget, aki kiszorította az apát a lakásból és bocsánatkérésre szólította fel. Az ittas férfi azonban nem csillapodott, sőt, dühe ekkor már nemcsak volt felesége, hanem saját fia ellen is fordult, azt megtorlással igyekezett levezetni.

A vádirat szerint az apa a ház előtt parkoló autóhoz ment, majd gyújtóanyagot használva szándékosan felgyújtotta a járművet. A tűz rövid idő alatt teljes egészében elborította a kocsit, amely gyakorlatilag kiégett. A szakértői becslések alapján a kár elérte az 1,5 millió forintot.

Az ügyészség – figyelembe véve a férfi előéletét és a családi viszonyok összetettségét – a Fonyódi Járásbírósághoz benyújtott indítványában felfüggesztett szabadságvesztést, valamint pártfogó felügyelet elrendelését javasolja. A férfi többek között aljas indokból elkövetett könnyű testi sértésért és rongálásért is felel a bíróság előtt.

Az ittas állapotban történő váratlan dühkitörések, sajnos, nem ritkák. Legutóbb egy férfi azért vert szét egy kocsmát, mert már nem szolgálta ki a pultos a súlyosan illuminált állapota miatt.

(Nyitókép: Pixabay.com/jarmoluk)


