Civilek tüntettek Oláh József és Pikó András lemondásáért

A nők egy Oláh Józsefet érintő, szexuális zaklatással kapcsolatos ügy miatt tiltakoztak.

Gábor Márton
2025. 11. 26. 17:25
Fotó: Ladóczki Balázs
Ma délután civil nők tüntettek a VIII. kerületi Lélek-ház előtt. A demonstrálók Oláh József józsefvárosi képviselő és Pikó András polgármester lemondását követelik, emellett kiállnak a Lélek-programban dolgozó két nő mellett, akiket a hírek szerint Oláh József zaklatott az önkormányzati intézményben.

Lélek Ház előtt tüntetni fognak Pikó András és az Oláh József lemondásáért nők. Fáklyás tüntetés lesz
Fotó: Ladóczki Balázs
Lélek Ház előtt tüntetni fognak Pikó András és az Oláh József lemondásáért nők. Fáklyás tüntetés lesz
Fotó: Ladóczki Balázs

Mint ismert, nemrég beismerte a kolléganője zaklatását Pikó András józsefvárosi polgármester szövetségese. Ennek ellenére Oláh József momentumos képviselő mégsem mond le képviselői mandátumáról.

Hibát követtem el, amikor képviselővé választásom után a kerületünk szociális intézményében maradtam szociális szakemberként. Hibáztam, mert ugyan jogilag ez nem összeférhetetlen, emberileg nehezen feloldható, és a politikusi státusom az ügyfelekkel és a munkatársakkal is alapjaiban változtatja meg a viszonyomat. A szociális intézménynek már nem vagyok alkalmazottja

– közölte Oláh József, a Momentum józsefvárosi képviselője, Pikó András polgármester szövetségese. Szerinte semmilyen jogszabályt nem sértett azzal, hogy szavaival kényelmetlen helyzetbe hozta egy ügyfelét és megbánthatott másokat.

– Mindezt őszintén sajnálom, és ahogy ez korábban személyesen is megtörtént, most a nyilvánosság előtt is elnézést kérek tőle és mindenki mástól, akit kellemetlen vagy nehéz helyzetbe hoztam. Megértettem a kapott visszajelzéseket és tanultam belőlük.

A kollégáim javaslatára részt fogok venni egy képzésen, hogy sokkal tudatosabban kezeljem a hatalmi viszonyokból eredő konfliktusokat és a nők és férfiak közötti hatalmi különbségeket

– jelezte Oláh, aki korábban mindent megtett azért, hogy a zaklatási ügye ne derüljön ki. Mostani bejegyzésében sem arról ír, hogy képviselői tisztségéhez nem méltó a viselkedése, hanem arról, hogy elfogadhatatlannak tartja, ha egy szociális intézmény belső dokumentuma, ezáltal a zaklatási botrány is nyilvánosságra kerül. Végezetül felelősségvállalás és mandátumának visszaadása helyett felszólította a sajtót, hogy hagyja abba a „túlzó hangulatkeltést”, mert az árt a volt munkahelyének.

Mint megírtuk,

Oláh József a Lélek-ház vezetőjeként kolléganőjét és női ügyfeleit verbálisan szexuálisan zaklatta, ezért az egyik sértett feljelentette a képviselőt.

A Metropolhoz viszont eljutott a jegyzőkönyv, amely szerint a képviselő a hatalmával visszaélve zaklatott több nőt, akik féltek tőle. A szándékosságot a vizsgálat alatt tagadta, viselkedését pedig azzal magyarázta, hogy szociális munkásként ő a személyiségével dolgozik, hiszen a közvetlenség mindig hatékony.

Egy nő a jegyzőkönyv szerint évek óta dolgozott a kerületi hajléktalanoknak új esélyt nyújtó Lélek-programban, és a kezdetektől félt az önkormányzati képviselő kéretlen és nyomasztó viselkedése miatt. Mint mondta,

Oláh József önkormányzati képviselő – aki egyúttal szociális munkásként is dolgozott a programban – a „szemével vetkőztette”, de más nőkkel is gyakran kezdeményezett négyszemközti beszélgetéseket, beszólogatott nekik, verbálisan „nyomult rájuk”.

A sértett nőn a nyomás egyre nagyobb volt, nem tudta kezelni a helyzetet, leblokkolt, zavartan mosolygott, és általában csak továbbment. Attól félt, ha az inzultusról beszélne, veszélybe kerülne a szociális programban való részvétele és a munkahelye, hiszen az őt zaklató férfi önkormányzati képviselő.

Borítókép: Tüntetők a Lélek-ház előtt (Fotó: Ladóczki Balázs)


