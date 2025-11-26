Civilek tüntettek Oláh József és Pikó András lemondásáért

Ma délután civil nők tüntettek a VIII. kerületi Lélek-ház előtt. A demonstrálók Oláh József józsefvárosi képviselő és Pikó András polgármester lemondását követelik, emellett kiállnak a Lélek-programban dolgozó két nő mellett, akiket a hírek szerint Oláh József zaklatott az önkormányzati intézményben.

Mint ismert, nemrég beismerte a kolléganője zaklatását Pikó András józsefvárosi polgármester szövetségese. Ennek ellenére Oláh József momentumos képviselő mégsem mond le képviselői mandátumáról.

Hibát követtem el, amikor képviselővé választásom után a kerületünk szociális intézményében maradtam szociális szakemberként. Hibáztam, mert ugyan jogilag ez nem összeférhetetlen, emberileg nehezen feloldható, és a politikusi státusom az ügyfelekkel és a munkatársakkal is alapjaiban változtatja meg a viszonyomat. A szociális intézménynek már nem vagyok alkalmazottja

– közölte Oláh József, a Momentum józsefvárosi képviselője, Pikó András polgármester szövetségese. Szerinte semmilyen jogszabályt nem sértett azzal, hogy szavaival kényelmetlen helyzetbe hozta egy ügyfelét és megbánthatott másokat.

– Mindezt őszintén sajnálom, és ahogy ez korábban személyesen is megtörtént, most a nyilvánosság előtt is elnézést kérek tőle és mindenki mástól, akit kellemetlen vagy nehéz helyzetbe hoztam. Megértettem a kapott visszajelzéseket és tanultam belőlük.

A kollégáim javaslatára részt fogok venni egy képzésen, hogy sokkal tudatosabban kezeljem a hatalmi viszonyokból eredő konfliktusokat és a nők és férfiak közötti hatalmi különbségeket

– jelezte Oláh, aki korábban mindent megtett azért, hogy a zaklatási ügye ne derüljön ki. Mostani bejegyzésében sem arról ír, hogy képviselői tisztségéhez nem méltó a viselkedése, hanem arról, hogy elfogadhatatlannak tartja, ha egy szociális intézmény belső dokumentuma, ezáltal a zaklatási botrány is nyilvánosságra kerül. Végezetül felelősségvállalás és mandátumának visszaadása helyett felszólította a sajtót, hogy hagyja abba a „túlzó hangulatkeltést”, mert az árt a volt munkahelyének.