Pikó András a teljes kampányt végighazudta – állítja a Józsefvárosi Fidesz

„Pikó Andrásnak nincs helye a közéletben! Józsefváros polgármestere a 8. választókerület teljes kampányát végighazudta, és a Losonci-negyediek megtévesztésével visszaültette a drogbotrányba keveredett Horváth Alexandert a képviselő-testületbe” – írja közleményében a Józsefvárosi Fidesz. A nagyobbik kormánypárt helyi szervezete hozzátette: Pikó András folyamatosan azt hazudta, hogy Horváth drogbulija évekkel ezelőtti, holott amint a bizalmi embere kitálalt róla:

évekkel ezelőttinek nevezik a tudomásuk szerint is pár hónapos felvételt.

Oláh József és Horváth Alexander. Forrás: Facebook

A polgármester áldozatként állította be Horváthot, miközben az igazi áldozatok a Losonci-negyediek, akiket ezzel a hazugsággal átvertek.

Jobban tennék, ha bocsánatot kérnének minden józsefvárositól, hogy megtévesztették őket.

Pikó Andrásnak emellett felelnie kell azért is, hogy miért tussolta el Oláh József zaklatási botrányát. A momentumos képviselő kiszolgáltatott nőkkel szemben szexuális zaklató lépett fel, Pikó András pedig a hallgatásával fedezte őt – emlékeztettek. A Fidesz szerint Pikó András és Oláh József átlépett egy vörös vonalat.

Az egyetlen helyes lépés, hogy feltárják a botrányos ügy részleteit, és szedik a sátorfájukat!

– zárták a közleményt.

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülésen Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólította Pikó András polgármestert, hozza nyilvánosságra egy bizonyos józsefvárosi intézményben, a Lélek-házban történt zaklatási ügy kivizsgálásának a jegyzőkönyvét. Ebben ugyanis egy momentumos képviselő, Oláh József, alias Pöli érintett. Ő volt a vezetője az önkormányzati intézménynek. Pikó András az ügyről mindössze annyit mondott, hogy a vizsgálat lezajlott, jogsértés nem történt, de magát a jegyzőkönyvet nem hozta nyilvánosságra. A Metropolhoz viszont eljutott a jegyzőkönyv, és eszerint

a képviselő a hatalmával visszaélve zaklatott több nőt, akik féltek tőle.

Egy nő a jegyzőkönyvi vizsgálat szerint évek óta dolgozott a kerületi hajléktalanoknak új esélyt nyújtó Lélek-programban, és a kezdetektől félt az önkormányzati képviselő kéretlen és nyomasztó viselkedése miatt. Mint mondta, Oláh József önkormányzati képviselő – aki egyúttal szociális munkásként is dolgozott a programban – a szemével vetkőztette őt, de más nőkkel is gyakran kezdeményezett négyszemközti beszélgetéseket, beszólogatott nekik, verbálisan zaklatta őket.