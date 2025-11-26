ZaharovaUrsula von der LeyenMI

Zaharova: Még a mesterséges intelligencia sem kérne Von der Leyenből

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Szputnyik Rádiónak arról beszélt, hogy szerinte még a mesterséges intelligencia sem azonosítaná magát Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Úgy fogalmazott: ha a mesterséges intelligencia elemezné az európai politikus tevékenységét, arra a következtetésre jutna, hogy ez a „játék” nem elfogadható számára.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 17:26
Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
Zaharova szerint a mesterséges intelligencia „semmilyen módon” nem lépne kapcsolatba Von der Leyennel, mert mindent kiértékelve arra a következtetésre jutna, hogy ez a „játék” nem elfogadható számára.

Zaharova szerint még az MI sem működne együtt Von der Leyennel (Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU)
A szóvivő azt is hozzátette, hogy az Európai Bizottság elnökének cselekedetei szerinte átlépik az erkölcs és az etika határait, mivel állítása szerint a céljuk „eredendően erkölcstelen”. Úgy vélte, Ursula von der Leyen egyik törekvése a „faji, etnikai és nemzeti felsőbbrendűség bacilusainak újjászületése”, ami Zaharova szerint gazdasági, társadalmi, etnikai és vallási alapú megosztottsághoz vezethet

– írja a Life.ru

A nyilatkozatot megelőzően Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, Európa elszalasztotta a lehetőséget, hogy érdemi, konstruktív szerepet vállaljon a békefolyamatban. Hangsúlyozta továbbá, hogy Moszkva az Egyesült Államokat tartja az egyetlen olyan nyugati szereplőnek, amely kezdeményezően próbál kiutat találni a kialakult válságból.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

