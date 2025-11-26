Zaharova szerint a mesterséges intelligencia „semmilyen módon” nem lépne kapcsolatba Von der Leyennel, mert mindent kiértékelve arra a következtetésre jutna, hogy ez a „játék” nem elfogadható számára.
Zaharova: Még a mesterséges intelligencia sem kérne Von der Leyenből
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Szputnyik Rádiónak arról beszélt, hogy szerinte még a mesterséges intelligencia sem azonosítaná magát Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Úgy fogalmazott: ha a mesterséges intelligencia elemezné az európai politikus tevékenységét, arra a következtetésre jutna, hogy ez a „játék” nem elfogadható számára.
A szóvivő azt is hozzátette, hogy az Európai Bizottság elnökének cselekedetei szerinte átlépik az erkölcs és az etika határait, mivel állítása szerint a céljuk „eredendően erkölcstelen”. Úgy vélte, Ursula von der Leyen egyik törekvése a „faji, etnikai és nemzeti felsőbbrendűség bacilusainak újjászületése”, ami Zaharova szerint gazdasági, társadalmi, etnikai és vallási alapú megosztottsághoz vezethet
– írja a Life.ru
További Külföld híreink
A nyilatkozatot megelőzően Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta, Európa elszalasztotta a lehetőséget, hogy érdemi, konstruktív szerepet vállaljon a békefolyamatban. Hangsúlyozta továbbá, hogy Moszkva az Egyesült Államokat tartja az egyetlen olyan nyugati szereplőnek, amely kezdeményezően próbál kiutat találni a kialakult válságból.
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Felháborodtak az olaszok, miután migránsok csoportosan erőszakoltak meg egy menyasszonyt
A migránsok felelősek a nemi erőszakok számának emelkedéséért Olaszországban.
Ukrajna elutasította az amerikai béketerv három kulcsfontosságú pontját?
A békefolyamat veszélybe került?
Babis benyújtotta az új cseh kormány névsorát
Egy minisztert kifogásoltak.
Szijjártó Péter: A Mol decembertől növeli a kőolajtermékek exportját Szerbiába
Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Felháborodtak az olaszok, miután migránsok csoportosan erőszakoltak meg egy menyasszonyt
A migránsok felelősek a nemi erőszakok számának emelkedéséért Olaszországban.
Ukrajna elutasította az amerikai béketerv három kulcsfontosságú pontját?
A békefolyamat veszélybe került?
Babis benyújtotta az új cseh kormány névsorát
Egy minisztert kifogásoltak.
Szijjártó Péter: A Mol decembertől növeli a kőolajtermékek exportját Szerbiába
Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!