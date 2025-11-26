Zaharova: Még a mesterséges intelligencia sem kérne Von der Leyenből

A szóvivő azt is hozzátette, hogy az Európai Bizottság elnökének cselekedetei szerinte átlépik az erkölcs és az etika határait, mivel állítása szerint a céljuk „eredendően erkölcstelen”. Úgy vélte, Ursula von der Leyen egyik törekvése a „faji, etnikai és nemzeti felsőbbrendűség bacilusainak újjászületése”, ami Zaharova szerint gazdasági, társadalmi, etnikai és vallási alapú megosztottsághoz vezethet