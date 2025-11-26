MVMmoratóriumenergia

Itt a bejelentés: egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást

Mutatjuk, mely időszakra szól az intézkedés.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 17:33
Öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdetett az MVM Fotó: Székelyhidi Balázs
Az ünnepi időszakra időzítve, több mint öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM – közölte a társaság a Facebook-oldalán szerdán.

A tájékoztatás szerint november 29. és január 6. között egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.

A moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik, nem érinti azokat, akiket már korábban kikapcsoltak, az üzleti ügyfeleket és a más energiakereskedővel szerződésben álló fogyasztókat – közölték a távirati iroda ismertetése szerint. 
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

