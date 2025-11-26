községkörülménySzilvás úteseményrendőrautó

Két tragédia is történt az éj leple alatt a kis nógrádi faluban, a helyiek szerint van összefüggés

Megszólalt a rendőrség is az ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: Nool2025. 11. 26. 17:52
két tragédia is történt egy éjszaka alatt Nagylócon Fotó: Vendel Lajos Forrás: Nool
Több rendőrautó jelent meg a Nagylócon a Szilvás úton szerda reggel, és még késő délután is ott voltak – írja a Nool. 

A helyiek úgy tudják, egy idős nőhöz törtek be és bántalmazták is kedden éjszaka a községben, de nem ez okozta a lenagyobb döbbenetet. Még akkor éjszaka öngyilkos lett egy férfi. A szóbeszéd szerint a két eset összefügg egymással.

Kiderítették azt is, hogy a bántalmazott nő hetven év körüli, és meg is nevezte az elkövetőt. Többen is úgy tudják, hogy a férfi nemrég költözött a településre. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére közölte, hogy a Szécsényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az események körülményeit büntető, és közigazgatási hatósági eljárás keretében szakértők bevonásával vizsgálja.

Az eset részleteit ide kattintva, a Nool cikkében olvashatja. 

 

