Több rendőrautó jelent meg a Nagylócon a Szilvás úton szerda reggel, és még késő délután is ott voltak – írja a Nool.
Két tragédia is történt az éj leple alatt a kis nógrádi faluban, a helyiek szerint van összefüggés
Megszólalt a rendőrség is az ügyben.
A helyiek úgy tudják, egy idős nőhöz törtek be és bántalmazták is kedden éjszaka a községben, de nem ez okozta a lenagyobb döbbenetet. Még akkor éjszaka öngyilkos lett egy férfi. A szóbeszéd szerint a két eset összefügg egymással.
Kiderítették azt is, hogy a bántalmazott nő hetven év körüli, és meg is nevezte az elkövetőt. Többen is úgy tudják, hogy a férfi nemrég költözött a településre. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére közölte, hogy a Szécsényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az események körülményeit büntető, és közigazgatási hatósági eljárás keretében szakértők bevonásával vizsgálja.
Az eset részleteit ide kattintva, a Nool cikkében olvashatja.
