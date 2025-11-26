Két tragédia is történt az éj leple alatt a kis nógrádi faluban, a helyiek szerint van összefüggés

Kiderítették azt is, hogy a bántalmazott nő hetven év körüli, és meg is nevezte az elkövetőt. Többen is úgy tudják, hogy a férfi nemrég költözött a településre. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére közölte, hogy a Szécsényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az események körülményeit büntető, és közigazgatási hatósági eljárás keretében szakértők bevonásával vizsgálja.