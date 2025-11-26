Minden rendben lenne a holnapi időjárással, ha ez az apróság nem csúfítana bele + térkép

Hajnalra a Dunántúlon is egyre több felhő képződik. Csütörtökön a Tiszántúlon és a Dunántúlon is sok lesz a felhő, a középső országrészben süthet ki hosszabb időre a nap. Csapadék nem valószínű. Szerdán az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon a délnyugati, csütörtökön az északira forduló szelet kísérik erős, kevés helyen viharos lökések, erről egy külön posztot is közzétettek. Ebben azt írják, a szél sokat ronthat a hőérzeten.