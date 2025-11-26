hőmérséklettényezőtérképDunántúlfelhőzetTiszántúl

Minden rendben lenne a holnapi időjárással, ha ez az apróság nem csúfítana bele + térkép

Itt a friss előrejelzés.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 26. 16:32
illusztráció Fotó: Unger Tamás
Főleg a Dunántúlon szakadozik fel a felhőzet, míg keleten borult idő várható a nap további részében – közölte a HungaroMet. Éjszaka azonban a felhőzet már nagyobb területen csökken, csak északkeleten maradhat tartósan borult az ég. 

Hajnalra a Dunántúlon is egyre több felhő képződik. Csütörtökön a Tiszántúlon és a Dunántúlon is sok lesz a felhő, a középső országrészben süthet ki hosszabb időre a nap. Csapadék nem valószínű. Szerdán az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon a délnyugati, csütörtökön az északira forduló szelet kísérik erős, kevés helyen viharos lökések, erről egy külön posztot is közzétettek. Ebben azt írják, a szél sokat ronthat a hőérzeten. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és +2 fok között valószínű, de az északi szélvédett, derült völgyekben hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 7 fok között alakul.

