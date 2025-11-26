Eltűnés miatt keresi a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság a 13 éves Mága Ramóna tiszaföldvári lakost – adta hírül a rendőrség. A lány még augusztus 19-én tűnt el. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Eltűnt Mága Ramóna, már a rendőrség is keresi + fotó
Eddig azonban semmi hír róla.
Mága Ramóna 160 cm magas, molett testalkatú, vállig érő, fekete hajú.
Arra kérnek, hogy aki a képen látható Mága Ramónát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
