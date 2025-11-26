Zalatnay Sarolta üdvözli a kormány szigorított drogtörvényét

Zalatnay Sarolta két évig élt az angol fővárosban a hatvanas évek végén. Olyan ikonok között mozgott, akiket már életükben a rocktörténelem legmeghatározóbb előadói között tartottak számon – írta meg az Origo.

Az énekesnő visszautasította nagy világsztárok ajánlatát

Nem akárki kínálgatta kábítószerrel.

Nemet tudtam mondani a kísértésre, pedig olyan hatalmas világsztárok kínálták a szereket, mint Janis Joplin vagy éppen Jimi Hendrix. Őket kettőjüket sohasem láttam tisztán vagy éppen józanul. 1970-ben mindketten meghaltak…

– mondta.

Korán rájött Zalatnay Sarolta, hogy a drogozás nem érdekli

Az énekesnő felidézte a gyerekkorát.

Furcsa lesz, amit most mondok, de a saját bőrömön is megtapasztaltam, hogy milyen rettenetes állapot az, amikor az ember kitisztul egy ilyen után. Gyermekkoromban ugyanis többször is műtöttek, és akkoriban éterrel altattak. Ébredés után hosszan voltam nagyon, de nagyon rosszul. Szédültem, hánytam és képtelen voltam koordináltan mozogni. Köszöntem szépen, ebből én önként soha nem kértem!

– közölte, hozzátéve: a kormány szigorított drogtörvényére már nagy szükség volt, mert szerinte fel kellene számolni a kábítószert használók és drogdílerek táborát is. Ehhez azt is hozzátette, reméli, hogy a filléres drogokat terjesztők is rács mögé kerülnek.

