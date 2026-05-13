Masszív dróntámadás érte Kárpátalját, üzent Orbán Anita

Jelenleg is orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján – közölte Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere. A tájékoztatás szerint eddig öt drón becsapódásáról tudnak: kettő Szolyva mellett történt, egy Ungváron, további kettő pedig más településeken. A magyar kormány folyamatos kapcsolatban áll az ungvári főkonzullal, és a történteket a kormányülésen is napirendre veszik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 16:42
Orbán Anita külügyminiszter Fotó: www.markovszki.hu
A tájékoztatás szerint a szolyvai becsapódás egy vasútállomás transzformátorát érte, az ungvári drón pedig egy ipari létesítményt talált el.

A külügyminiszter közölte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak az ungvári magyar főkonzullal.

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a főkonzulunkkal, többször beszéltünk vele telefonon, és tájékoztatást kértünk az ottani helyzetről

 – fogalmazott.

Orbán Anita hangsúlyozta: a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást, és remélik, hogy személyi sérülés nem történt.

A külügyminiszter hozzátette, hogy a most kezdődő kormányülésen napirendre veszik a történteket, és folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket.

Az MTI is közben arról számolt be, hogy az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést. A közösségi platformok felhasználói Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is több becsapódást jelentettek.

Miroszlav Bileckij katonai kormányzó hivatalos Facebook-oldalán azt írta, hogy az orosz–ukrán háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás Kárpátalja ellen. A lakosságot arra szólította fel, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
