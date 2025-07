Összenő, ami összetartozik: Magyar Péter kapott az alkalmon, kiállt Majka mellett

Magyar Péter kiállt Majka mellett. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, nagy feháborodást keltett Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon.

Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon (Fotó: Czinege Melinda)

A szervezők azóta reagáltak, elhatárolódnak mindenféle erőszaktól, a politikai felhangoktól, valamint a színpadi produkciók félreértelmezhető műsorelemeitől is. Ezt közleményben tudatták a közösségi oldalukon, azonban a Mandiner kiszúrta: a bejegyzés alatt hamar ott termedt Magyar Péter is, aki hozzászólásában azt írta:

„Végülis csak a fél bukott kormánypárti bagázs vonult fel és próbált kampányolni, de nyilván a fellépőktől és a jegyet vásárló vendégektől kell elhatárolódni…”

Ennek fényében kijelenthető, hogy hiába kérdőjelezhető meg morálisan Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete, Magyar Péter a politikai haszon reményében tett egy gesztust és határozottan állást foglalt a zenész mellett.

Egyébként a botrány nagyságát jól szemlélteti, hogy saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták Majkát, Dopeman és Nagy Feró mellett Debrecen polgármestere is elhatárolódott az előadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök, és Orbán Viktor is üzent.