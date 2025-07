Végelszámolás a Momentumban: távozik az elnök, a párt egyik utolsó polgármesterének adja át a stafétát

„Lemondok a Momentum elnöki pozíciójáról. Büszke vagyok rá, hogy ez a közösség, amit nem csak politikai otthonomnak tekintek, de baráti közegemnek is, több mint egy évvel ezelőtt engem választott meg vezetőjének” – adta hírül közösségi oldalán Tompos Márton. A Momentum leköszönő elnöke bizonygatta: soha nem ragaszkodott a székéhez, és nem azért mond le, mert a Momentum nem indul a 2026-os választáson.

Mint írta, Rózsa Andrást, Zugló polgármesterét látja alkalmasnak az elnöki tisztség betöltésére. Bejegyzése szerint a városvezető már el is fogadta a felkérést, hogy induljon a Momentum következő rendkívüli tisztújításán. Tompos Márton állítása szerint visszatérne a külügyi korrupciós ügyek feltárásához, és továbbra is a párt tagja, országgyűlési képviselője és frakcióvezető-helyettese marad.

Az utolsókat rúgják

Ahogy arról lapunk már cikkezett, az utóbbi hónapokban a Momentum gyakorlatilag felszámolta önmagát. Még a baloldal által megrendelt, kétes szakmai színvonalú közvélemény-kutatások is rendre három százalék környékére mérik a pártot. A tavalyi vereséget magára vállalta Donáth Anna, aki lemondott a pártelnökségről. Az ő utódja lett Tompos Márton, de versenybe szállt Fekete-Győr András korábbi pártelnök is, aki a 2021-es ellenzéki előválasztás után távozott a posztról.

Azóta a Momentum elnöksége elfogadta a javaslatot, hogy a párt nem indul a 2026-os választáson. De Hajnal Miklós, a Hegyvidék országgyűlési képviselője is Magyar Péter segítségére sietett, amikor bejelentette, hogy nem indul jövőre az egyéni választókerületben, ahol a Tisza vezére is ringbe száll.

Később sorra jöttek a további bejelentések a visszalépő momentumosokról.

A 2022-ben Újbudán győztes Orosz Anna is közölte, hogy 2026-ban nem indul el, és le is mondott parlamenti mandátumáról. Tóth Endre, a budafoki körzet képviselője is követte párttársai példáját, és szedte a sátorfáját.