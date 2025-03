Hiába tagadják az együttműködést: a teljes ellenzék beállt Magyar Péter mögé Hegyvidéken

– A tavaly júniusi EP- és önkormányzati választás eredményét kampányfőnökként saját személyes kudarcomnak is tartottam. Nem menekültem a felelősség elől, vállaltam azt, rögtön másnap a Partizán interjújában is. Tavaly nyár óta több szempontból is hátrébb léptem. Csendemet Magyar Péter tegnapi bejelentése törte meg. Ma a legfontosabb hátralépést teszem meg. Magyar Péter többször is elzárkózott minden korábbi ellenzéki szereplőtől – ezzel is védve magát és közösségét különböző hiteltelenítési kísérletektől.

Ezt tiszteletben tartva azzal tudom őt az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem állok az útjába. Ma azt a döntést hoztam, hogy nem indulok újra a 2026-os választáson a Budapest 3. számú választókerületben

– írta Hajnal Miklós momentumos országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Ami helyi szinten nem meglepő, ám a Momentum országos kommunikációjával szembemegy, ugyanis a párt bejelentette, hogy megméretik magukat a 2026-os országgyűlési választáson.

Hajnal Miklós nevéhez tulajdonképpen semmilyen eredmény nem fűződik, a kampányidőszakokon kívül láthatatlan volt a XII. kerületiek számára, így a kerületiek feltehetően elvesztették a bizalmukat a Momentumban. Hajnal bejegyzésében azt is kifejtette: pár éve még kérdéses volt, hogy ez a kerület nyerhető-e.

– Büszke vagyok arra, hogy ez ma már egyáltalán nem kérdés. Szép emlékekkel gondolok vissza a ‘22-es kampányra. Annak is örülök, hogy tavaly Kovács Gergely simán nyerni tudott az önkormányzati választáson az összes kutyapártos és momentumos képviselőjelölttel együtt. Ma már egyértelműen kijelenthető: a XII. kerületiek körében kormányváltó hangulat van – írta, hozzátéve:

a kampány során mindenben Magyar Péter segítségére lesz.

Úgy tűnik, a politikai és a hatalmi érdekek feloldanak minden ellentétet. Emlékezetes: a tavalyi önkormányzati választáson a Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) között erős törésvonal alakult ki, amikor a kutyapárt működéséről kiszivárgott egy hangfelvétel. Az MKKP szerint Hajnal Miklós volt a kiszivárogtató. A mintegy hatórányi hanganyag abba nyújt betekintést, hogy az MKKP miként működött 2021-ben. A felvételeken belső viták is hallhatók, melyekben kamuszámlákról, hiányról, nem megfelelő dokumentáltságról is szó esik. A párt korábban súlyos büntetést kapott az Állami Számvevőszéktől.