Elismerő szavak: már a Liverpool akadémiáján is Szoboszlai Dominik a követendő példa

„Olyan akarok lenni, mint ő” – mondta a Liverpool akadémiáján nevelkedő 17 éves Oliver O'Connor, amikor Szoboszlai Dominikról beszélt. Mára a Liverpool magyar sztárja követendő példa lett házon belül, a fiatalok felnéznek rá, csodálják a mentalitását és a munkabírását, amely hatalmas szó. Emellett O’Connor azt is megélte, hogy egy középpályásnak milyen jobbhátvédként játszania.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 17:11
Szoboszlai Dominik a Liverpool akadémiájáról kapott elismerő szavakat Fotó: Adam Vaughan Forrás: MTI/EPA
Farkas Erik csapattársa O’Connor

Az angol tehetség már ötéves korában arról álmodott, hogy a Liverpoolban focizzon, így az eddigi útra, mint egy valóra vált álomra gondol vissza. Korábban az angol játékosnak egy hosszabb sérülése volt, ami nehéz időszak volt számára, mert előzőleg ennyit sosem kellett kihagynia, de ebből is rengeteget tanult, ahogy a jobbhátvédposztból is. O’Connor egyébként annak az U18-as csapatnak a meghatározó játékosa, amelynek a 16 éves Farkas Erik is a tagja. A magyar középpályást pár hete élőben volt szerencsénk megnézni, amikor egy felkészülési mérkőzésen bámulatos gólpasszt adott. 

Az U18-as csapat szerdán 4-1-re kikapott a Manchester United otthonában, ezen a meccsen Farkas kezdő volt, O’Connor pedig csere. Hétvégén is Manchester United–Liverpool mérkőzést rendezek, csak a felnőttek között a Premier League 35. fordulójában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál Tamás
idezojeleknepotizmus

Üdv a fedélzeten, sógor koma!

Pilhál Tamás avatarja

Ahol a hugica férjéből miniszter lesz, ott nyilván vége az urambátyám világnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
