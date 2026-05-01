Elismerő szavak: már a Liverpool akadémiáján is Szoboszlai Dominik a követendő példa

Farkas Erik csapattársa O’Connor

Az angol tehetség már ötéves korában arról álmodott, hogy a Liverpoolban focizzon, így az eddigi útra, mint egy valóra vált álomra gondol vissza. Korábban az angol játékosnak egy hosszabb sérülése volt, ami nehéz időszak volt számára, mert előzőleg ennyit sosem kellett kihagynia, de ebből is rengeteget tanult, ahogy a jobbhátvédposztból is. O’Connor egyébként annak az U18-as csapatnak a meghatározó játékosa, amelynek a 16 éves Farkas Erik is a tagja. A magyar középpályást pár hete élőben volt szerencsénk megnézni, amikor egy felkészülési mérkőzésen bámulatos gólpasszt adott.

Az U18-as csapat szerdán 4-1-re kikapott a Manchester United otthonában, ezen a meccsen Farkas kezdő volt, O’Connor pedig csere. Hétvégén is Manchester United–Liverpool mérkőzést rendezek, csak a felnőttek között a Premier League 35. fordulójában.