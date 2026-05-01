Szalah is magyar? Arne Slot kivágta magát a kínos helyzetből, majd Pécsi Ármint dicsérte

A Liverpool nagy rangadóra készül: vasárnap a Manchester United otthonában lép pályára. Arne Slot véletlenül Mohamed Szalahról kezdett beszélni, amikor a magyar játékosairól kérdezték a meccs előtti sajtótájékoztatón, de meg tudta indokolni a bakit. Szalah biztosan nem játszik vasárnap, Szoboszlai Dominik készen áll a meccsre, Kerkez Milos viszont kisebb sérüléssel bajlódik. Pécsi Ármint dicsérte Slot, de a magyar kapus hétvégi szerepe Alisson állapotán múlik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 10:43
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik nyakába még kerülhet Premier League-érem, ehhez nagyon kellene a Liverpool Manchester United elleni sikere vasárnap Fotó: NurPhoto via AFP/News Images/Alfie Cosgrove
– Szalah nagyon keményen dolgozik, hogy visszatérjen, de ez még nem a Manchester United ellen jön el.

 Örülök neki, hogy visszatérhet még és a világbajnokságról sem marad le. Ha bárki megérdemli a szép búcsút, Mo mindenképpen

 – utalt arra Slot, hogy az egyiptomi klasszis kilenc idény után elhagyja a klubot, amelynek az MU elleni rangadó után már három meccse marad hátra az évadból.

Az biztos, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Pécsi Ármin is az utazó keret tagja lesz, de még kérdéses, hogy a meccskeretben is helyet kap-e az Old Traffordon.

– Alisson még nem edzett velünk, de van esély a játékára. Nem akarunk kockáztatni, de van különbség a kapusok és a mezőnyjátékosok között, előbbieknek nem kell annyit futniuk, így négy-öt hét kihagyás után hamarabb visszatérhetnek – mondta brazil kapusáról Slot. Ha Alisson nem védhet, akkor a múlt héthez hasonlóan minden bizonnyal Woodman áll a Vörösök kapujában, Pécsi pedig a kispadról figyelheti, hogy ezúttal be kell-e szállnia.

A Liverpool magyarjai: Szoboszlai készen áll, Kerkez sérüléssel küzd, Pécsi vagány – és Szalah...?

Bár a kapusrangsorban egyelőre nem lépteti előre, Slot megdicsérte Pécsi Ármint a sajtótájékoztatón.

Ármin néha felbosszantja a csapattársait, hogy milyen jól kihozza a labdát, amikor letámadják

– árulta el Slot, márpedig az, hogy egy kapus lábbal magabiztos, kulcsfontosságú lépés a Premier League-debütálás felé.

Szoboszlai Dominikról ezúttal csak annyit közölt Slot, hogy az MU ellen is készen áll a játékra, Kerkez Milos viszont a szerdai edzést hamarabb fejezte be kisebb sérülés miatt. A holland vezetőedző bízik benne, hogy a pénteki tréningre a magyar balhátvéd már visszatér.

Slot kellemetlen bakit követett el egyébként, amikor a magyar játékosairól kérdezték, Móval, azaz az egyiptomi Szalahhal kezdte volna a felsorolást, aztán megindokolta a nyelvbotlást.

Mo annyira közel áll Miloshoz és Dominikhez, néha azt gondolom, hogy ő is magyar.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekfeljelentés

Ez egy komoly névtelen feljelentés, géppel írva

Pozsonyi Ádám avatarja

Egyes balfácánok azt rebesgetik, hogy időgép nem létezik. Butaság. Már hogyne létezne időgép. Mutatom!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu