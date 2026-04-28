Párhuzam Pécsi Ármin és Gulácsi Péter között: mikor jön el a debütálás Liverpoolban?

Az, hogy a huszonegy éves Pécsi Ármin ezúttal lemaradt a debütálásról, egyáltalán nem tragédia, ezt Gulácsi Péter esete is bizonyítja, aki szintén „majdnem bemutatkozott” annak idején a Liverpoolban, később viszont az RB Leipzig játékosaként nemzetközileg elismert kapussá vált, BL-elődöntőt is játszott a lipcseiekkel, a magyar válogatott kapuját pedig két Európa-bajnokságon is védte.

Mikor volt legközelebb hozzá Gulácsi Péter, hogy a Liverpool kapujába álljon?

Gulácsi Pécsinél is fiatalabb játékosként, tizennyolc évesen került ki Liverpoolba, s öt idényen át volt a klub játékosa – igaz, három ízben is kölcsönadták eközben. 2011 tavaszán számított huzamosabb ideig a második számú opciónak a spanyol Pepe Reina mögött, s az ő esélyét poszttársa kiállítása hozhatta volna el.

A West Bromwich elleni idegenbeli bajnokin Pepe az utolsó percekben elhúzta a gólhelyzetben lévő Peter Odemwingie lábát – tizenegyes. Akkoriban élt még a dupla büntetés, és a büntető megítélése mellett simán kiállították a kapusokat, ha gólhelyzetben lévő csatárral szemben szabálytalankodtak, akkor Martin Atkinson (…) megkegyelmezett Pepének, és csak sárgát adott.

– idézi fel Gulácsi Péter az esetet tavaly megjelent, Csendben a csúcsra című önéletrajzi könyvében.