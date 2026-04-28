Liverpool FCGulácsi PéterkapussorsPécsi ÁrminBogdán Ádám

Párhuzam Pécsi Ármin és Gulácsi Péter között: mikor jön el a debütálás Liverpoolban?

A múlt hét végén néhány pillanatig úgy tűnt, Pécsi Ármin bemutatkozik a Liverpool első csapatában, miután a Crystal Palace elleni Premier League-meccsen Freddie Woodman ápolásra szorult. Pécsi végül maradt a kispadon, ahogy annak idején Gulácsi Péter is csak „majdnem debütált” a Liverpool játékosaként. Különös a kapussors, Bogdán Ádám játszhatott tétmeccsen a Liverpool első csapatában, de a klubbeli PL-debütálás mégsem maradt jó emlék.

Koczó Dávid
2026. 04. 28. 5:00
Mamardasvili (balra) biztosan nem véd a Manchester United ellen, de Pécsi Ármin (középen) ideje aligha jön el a Liverpool kapujában, Woodman (jobbra) szereplése Alisson felépülésén múlik Fotó: AFP/Oli Scarff
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az, hogy a huszonegy éves Pécsi Ármin ezúttal lemaradt a debütálásról, egyáltalán nem tragédia, ezt Gulácsi Péter esete is bizonyítja, aki szintén „majdnem bemutatkozott” annak idején a Liverpoolban, később viszont az RB Leipzig játékosaként nemzetközileg elismert kapussá vált, BL-elődöntőt is játszott a lipcseiekkel, a magyar válogatott kapuját pedig két Európa-bajnokságon is védte.

Mikor volt legközelebb hozzá Gulácsi Péter, hogy a Liverpool kapujába álljon?

Gulácsi Pécsinél is fiatalabb játékosként, tizennyolc évesen került ki Liverpoolba, s öt idényen át volt a klub játékosa – igaz, három ízben is kölcsönadták eközben. 2011 tavaszán számított huzamosabb ideig a második számú opciónak a spanyol Pepe Reina mögött, s az ő esélyét poszttársa kiállítása hozhatta volna el.

A West Bromwich elleni idegenbeli bajnokin Pepe az utolsó percekben elhúzta a gólhelyzetben lévő Peter Odemwingie lábát – tizenegyes. Akkoriban élt még a dupla büntetés, és a büntető megítélése mellett simán kiállították a kapusokat, ha gólhelyzetben lévő csatárral szemben szabálytalankodtak, akkor Martin Atkinson (…) megkegyelmezett Pepének, és csak sárgát adott.

– idézi fel Gulácsi Péter az esetet tavaly megjelent, Csendben a csúcsra című önéletrajzi könyvében.

A mérkőzésen a Liverpoolnak már nem volt cserelehetősége, de Reina piros lapja eltiltást és így Gulácsi kapuba állítását vonta volna maga után. Ez elmaradt, s a magyar kapus végül sosem védett tétmeccsen a Vörösök első csapatában.

Később Bogdán Ádám kapott magyar kapusként hat meccset a csapatban a 2015/16-os idényben, ám az első liverpooli színekben vívott Premier League-találkozója balul sült el, a korai bakija után arra nem maradt esélye, hogy még feljebb lépjen a rangsorban. Neki sincs szégyenkeznivalója a pályafutása miatt, de Gulácsi fényesebb karriert fut be Bogdánnál, noha a Liverpoolban utóbbi jutott el több mérföldkőig.

Pécsi Ármin sikeres Liverpoolban

Ez is arra utal: Pécsi pályafutását nem fogja alapjaiban meghatározni, hogy alakulnak-e úgy a körülmények, hogy eljut az utolsó PL-fordulók egyikében a bemutatkozásig. Pécsi Ármin a Liverpool tartalékcsapatában folyamatosan jól teljesít, s ezzel azt, amit reális kitűzhetett az idényre, eléri Liverpoolban.

A Gulácsi által felidézett meccs összefoglalója, benne Reina szabálytalanságával

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013-14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
