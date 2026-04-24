„Gulácsi is ugyanúgy látja”: meglepő nyilatkozat a Bundesliga magyar rangadója előtt

A lipcsei csapat is jó formát mutat, a legutóbbi négy bajnokiját megnyerte, legutóbb nemcsak Gulácsi, hanem Willi Orbán nélkül is. A magyar középhátvéd kisebb sérülése a múlté, ami jó eséllyel azt is jelenti, hogy az RB Leipzig kezdőjébe is visszatér.

Schäfer először kezdhet az Union női vezetőedzőjénél

Míg a Lipcse jó formában várja a magyar rangadót, az Union Berlinre ez egyáltalán nem igaz: a fővárosi csapat a legutóbbi négy bajnokijáról egyetlen pontot tud felmutatni.

Edzőváltás is történt Schäfer csapatánál: Steffen Baumgart helyét a Bundesliga történetének első női vezetőedzője, Marie-Louise Eta vette át, akiről Werner is elismerően beszélt, s jelezte: már Eta bemutatkozómeccsén látszott a változás az Union játékán.