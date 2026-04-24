Gulácsi PéterWilli OrbánSchäfer AndrásRB LeipzigUnion Berlin

„Gulácsi is ugyanúgy látja”: meglepő nyilatkozat a Bundesliga magyar rangadója előtt

Péntek este az RB Leipzig és az Union Berlin egymás elleni meccsével, azaz magyar rangadóval kezdődik a Bundesliga 31. fordulója. Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata megőrizné dobogós helyét, Schäfer András együttesének nincsenek közvetlen kiesési gondjai, de néhány pont azért még jól jönne a biztos bennmaradáshoz. A Lipcse vezetőedzője, Ole Werner szavai Gulácsi biztosan a cserepadon kezdi a meccset, Orbán és Schäfer pályára lépésére nagyobb az esély.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 5:44
Maarten Vandevoordt végleg átvette Gulácsi Péter helyét? Az RB Leipzig vezetőedzője, Ole Werner azt elárulta, hogy az Union Berlin ellen a belga marad a kapuban Fotó: AFP/Ronny Hartmann
A lipcsei csapat is jó formát mutat, a legutóbbi négy bajnokiját megnyerte, legutóbb nemcsak Gulácsi, hanem Willi Orbán nélkül is. A magyar középhátvéd kisebb sérülése a múlté, ami jó eséllyel azt is jelenti, hogy az RB Leipzig kezdőjébe is visszatér.

Schäfer először kezdhet az Union női vezetőedzőjénél

Míg a Lipcse jó formában várja a magyar rangadót, az Union Berlinre ez egyáltalán nem igaz: a fővárosi csapat a legutóbbi négy bajnokijáról egyetlen pontot tud felmutatni.

Edzőváltás is történt Schäfer csapatánál: Steffen Baumgart helyét a Bundesliga történetének első női vezetőedzője, Marie-Louise Eta vette át, akiről Werner is elismerően beszélt, s jelezte: már Eta bemutatkozómeccsén látszott a változás az Union játékán.

A jó eredmény viszont nem jött össze: a kiesőhelyen álló Wolfsburg legyőzte az Uniont, amelyben Schäfer csereként kapott lehetőséget. Az, hogy a magyar középpályás 2-0-s hátrányban állt be, s vele a pályán már csak a berliniek szereztek gólt, akár jó jel is lehet, de persze garancia nincs arra, hogy Schäfer kezdeni fog Lipcsében.

Az Union Berlinnek nincsenek közvetlen kiesési gondjai, de teljesen még nem dőlhet hátra: hat ponttal előzi meg az osztályozós pozícióban lévő St. Paulit. Schäferék a tavalyi idényben két 0-0-t játszott az RB Leipzig ellen, míg az ősszel nyertek a lipcsei csapat ellen, ezt a jó sorozatot folytatnák péntek este.

Schäfer lövését védte Gulácsi az őszi meccsen

Bundesliga, 31. forduló

Péntek

  • RB Leipzig–Union Berlin 20.30

Szombat

  • Augsburg–Eintracht Frankfurt 15.30
  • Heidenheim–St. Pauli 15.30
  • Köln–Bayer Leverkusen 15.30
  • Mainz–Bayern München 15.30
  • Wolfsburg–Mönchengladbach 15.30
  • Hamburg–Hoffenheim 18.30

Vasárnap

  • Stuttgart–Werder Bremen 15.30
  • Borussia Dortmund–Freiburg 17.30

Az állás

  1. Bayern 79 pont (már bajnok)
  2. Dortmund 64
  3. Leipzig 59
  4. Stuttgart 56
  5. Hoffenheim 54
  6. Leverkusen 52
  7. Freiburg 43
  8. Frankfurt 42
  9. Augsburg 36
  10. Mainz 34
  11. U. Berlin 32
  12. Köln 31
  13. Mönchengladbach 31
  14. Hamburg 31
  15. Werder 31
  16. St. Pauli 26
  17. Wolfsburg 24
  18. Heidenheim 19

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu