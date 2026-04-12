Történelmi bejelentés Berlinben: női vezetőedzője lett Schäfer Andráséknak

Nem Schäfer András és az Union Berlin napja volt a szombati: a gárda 3-1-re kikapott a Bundesliga utolsó helyén álló, azt megelőzően december óta nyeretlen Heidenheimtől. A berliniek – akiknél a magyar légióst a 69. percben lecserélték – vesszőfutása ezzel tovább folytatódott, a tavaszi szezonban csupán két meccset tudott megnyerni a gárda a lehetséges 14-ből, s így még nem nyugodhat meg teljesen: az előnye hét pont az osztályozós helyen álló St. Paulival szemben öt fordulóval a befejezés előtt.

Ennyi volt: már nem Steffen Baumgart Schäfer András edzője. Fotó: DPA/AFP/Soeren Stache

Marie-Louise Eta történelmet írt, női edzője lett Schäfer Andráséknak

A pocsék formát a klubvezetők sem hagyták figyelmen kívül, a szombati vereség után megjelent egy közlemény a berliniek hivatalos oldalán, melyben bejelentették, hogy azonnali hatállyal menesztik Steffen Baumgart vezetőedzőt és stábját. A szakember utódja az a Marie-Louise Eta lett, akit az idény végéig neveztek ki, de már ezzel történelmet írt, korábban ugyanis sohasem fordult még elő a Bundesligában – sőt, a topligákban sem –, hogy női edző irányítson egy férfi-felnőttcsapatot.

Eta már a 2023–24-es idényben beírta magát a történelemkönyvekbe, amikor első nőként lett pályaedző a csapatnál, s 2024 januárjában Nenad Bjelica eltiltása miatt egy meccs erejéig már belekóstolhatott az edzői feladatokba.

– Tekintettel a tabella alsó felében lévő pontkülönbségekre, a Bundesliga-tagságunk még nem nevezhető biztosnak. Örülök, hogy a klub rám bízta ezt a kihívásokkal teli feladatot. Az Union Berlin egyik erőssége mindig is az volt, hogy az ilyen helyzetekben mindenki összefog. Meg vagyok győződve arról, hogy megszerezzük a szükséges pontokat – idézi az Union Berlin hivatalos oldala Etát, aki eddig az U19-es együttest irányította, nyártól pedig a klub női csapatánál lesz vezetőedző.