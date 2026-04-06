Hertha BSCDárdai MártonBundesliga 2.

Súlyos büntetés fenyegeti Dárdaiékat az óriási botrány után

Hatalmas botrány tört ki Dynamo Dresden–Hertha meccsen a Bundesliga 2-ben szombaton. A német futballpályáékon ritkán létható szurkolói rendbontás nagy felháborodást váltott ki az országban, ami után a Német Labdarúgó-szövetséget (DFB) lépéskényszerbe került: a Dynamo Dresden és Dárdai Márton klubja, a Hertha BSC egyaránt komoly büntetésre számíthat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 12:46
A Dynamo Dresden–Hertha meccsen történt komoly rendbontásnak következményei lesznek, a Német Labdarúgó-szövetség vizsgálatot indított Fotó: SEBASTIAN KAHNERT Forrás: DPA
A német Bild cikke szerint a DFB ellenőrző bizottsága bejelentette, hogy a hét elején hivatalos vizsgálatot indít mindkét klub ellen. Első lépésként a szövetség írásos magyarázatot kér az érintettektől. A várható büntetések között jelentős pénzbírságok szerepelnek: Dárdai Márton csapata, a Hertha akár hat számjegyű összegű büntetést is kaphat, de ennél súlyosabb intézkedések sem kizártak.

Botrányba fulladt a Hertha drezdai meccse, amelyen Dárdai Márton is pályára lépett (Fotó: DPA/Sebastian Kahnert)

Mint a lap írja, a részleges stadionbezárás vagy akár teljesen zárt kapus mérkőzések elrendelése is megtörténhet. A helyzetet súlyosbítja, hogy a Hertha és Dynamo Drseden is visszaesőnek számít hasonló ügyekben.

A Hertha-meccs botránya óriási felháborodást okozott

A szombat esti, drezdai botrány országszerte felháborodást váltott ki Németországban. A mérkőzés során mindkét szurkolótábor pirotechnikai eszközöket használt, majd több drukker átmászott a kerítéseken, és a pályára jutott.

A Dynamo szurkolói a vendégszektor felé rohantak, ahol közvetlen összecsapások alakultak ki a berliniekkel. A felek egymás felé lövöldözték a pirotechnikai eszközöket is. Sven Jablonski játékvezető félbeszakította a találkozót, és az öltözőbe küldte a csapatokat.

A vendégszektor közelében tömegverekedések törtek ki a Hertha huligánjai és a drezdai drukkerek között. A rendőrség végül bevonult a pályára, szétválasztotta a rendbontókat, és a mérkőzést követően több mint egy tucat eljárást indított. A vádak között szerepel közrend megzavarása, súlyos testi sértés, rongálás és becsületsértés is.

Dárdai Mártonék ügyvezetője is elítéli a történteket

Mindkét klub vezetése elítélte az eseményeket. A Dynamo Dresden közleményében hangsúlyozta, hogy határozottan elhatárolódik a történtektől, és együtt kíván működni a hatóságokkal, valamint a szurkolói csoportokkal az ügy kivizsgálásában.

Stephan Zimmermann ügyvezető szerint „ami történt, óriási kárt okozott a klubnak és az egész német futballnak”. Hozzátette: „ismét 50-60 ember miatt szenvedünk, akik szégyent hoztak a Dynamóra. Most nekünk kell viselnünk a következményeket.”

A Hertha részéről Peter Görlich ügyvezető szintén élesen bírálta a történteket. Mint mondta: „A pirotechnikai eszközök másokra lövése teljes mértékben elfogadhatatlan, és szembemegy az értékeinkkel. A szurkolóknak nincs helyük a pályán. Fontos a szurkolói kultúra, de annak ott kell véget érnie, ahol az erőszak kezdődik.”

A következő napokban várható, hogy a DFB dönt a konkrét büntetésekről. Maga a meccs a Hertha 1-0-s győzelmét hozta, a hússzoros magyar válogatott Dárdai Márton csereként játszott 22 percet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

