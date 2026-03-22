Foghatja a fejét Marco Rossi, a válogatottszünet előtt megsérült az egyik játékosa

A német beszámolók szerint Dárdai Márton a Düsseldorf elleni idegenbeli bajnoki elején, egy légi párbaj során szenvedett fejsérülést, és már a kilencedik percben le kellett cserélni. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyire nagy a baj és Dárdai elutazik-e a válogatotthoz, vagy kikerül a keretből. A Hertha a szünetben 4-1-re vezetett, végül 5-2-re győzött.
Dárdai Márton két meccsről maradhat le
Marco Rossi kedden hirdette ki keretét, abszolút újoncként végül három futballista kapott helyet: Yaakobishvili Áron, a spanyol másodosztályú FC Andorrában védő húszéves kapus, valamint az NB I-ből a győri Csinger Márk és a debreceni Szűcs Tamás, s újonc lenne Bárány Donát is, aki legutóbbi meghívója után sérülés miatt nem tudott bemutatkozni a nemzeti csapatban. Hosszabb idő után tért vissza Szűcs Kornél, Baráth Péter és Schön Szabolcs.
A magyar válogatott március 28-án Szlovéniát fogadja, majd három nappal később Görögországot látja vendégül.
Marco Rossi keretet hirdetett
A magyar válogatott 2026-os programja
- Március 28., 18.00 Magyarország–Szlovénia (felkészülési mérkőzés)
- Március 31., 19.00 Magyarország–Görögország (felkészülési mérkőzés)
- Június 5., 19.45 Magyarország–Finnország (felkészülési mérkőzés)
- Június 9., 14.00 Kazahsztán–Magyarország (felkészülési mérkőzés)
- Szeptember 25., 20.45 Magyarország–Ukrajna (Nemzetek Ligája)
- Szeptember 28., 20.45 Észak-Írország–Magyarország (Nemzetek Ligája)
- Október 2., 20.45 Magyarország–Georgia (Nemzetek Ligája)
- Október 5., 20.45 Ukrajna–Magyarország (Nemzetek Ligája)
- November 14., 18.00 Georgia–Magyarország (Nemzetek Ligája)
- November 17., 20.45 Magyarország–Észak-Írország (Nemzetek Ligája)
