Foghatja a fejét Marco Rossi, a válogatottszünet előtt megsérült az egyik játékosa

A német beszámolók szerint Dárdai Márton a Düsseldorf elleni idegenbeli bajnoki elején, egy légi párbaj során szenvedett fejsérülést, és már a kilencedik percben le kellett cserélni. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyire nagy a baj és Dárdai elutazik-e a válogatotthoz, vagy kikerül a keretből. A Hertha a szünetben 4-1-re vezetett, végül 5-2-re győzött.

Lehetséges, hogy Marco Rossi nem számolhat Dárdai Mártonnal

Dárdai Márton két meccsről maradhat le

Marco Rossi kedden hirdette ki keretét, abszolút újoncként végül három futballista kapott helyet: Yaakobishvili Áron, a spanyol másodosztályú FC Andorrában védő húszéves kapus, valamint az NB I-ből a győri Csinger Márk és a debreceni Szűcs Tamás, s újonc lenne Bárány Donát is, aki legutóbbi meghívója után sérülés miatt nem tudott bemutatkozni a nemzeti csapatban. Hosszabb idő után tért vissza Szűcs Kornél, Baráth Péter és Schön Szabolcs.

A magyar válogatott március 28-án Szlovéniát fogadja, majd három nappal később Görögországot látja vendégül.

Marco Rossi keretet hirdetett Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)

Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra) Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha), Kerkez Milos (Liverpool), Loic Nego (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (FTC), Szűcs Kornél (Vojvodina)

Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha), Kerkez Milos (Liverpool), Loic Nego (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (FTC), Szűcs Kornél (Vojvodina) Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Debrecen), Tóth Alex (Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC)

Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Debrecen), Tóth Alex (Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC) Támadók: Bárány Donát (Debrecen), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)

