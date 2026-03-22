Foghatja a fejét Marco Rossi, a válogatottszünet előtt megsérült az egyik játékosa

Közvetlenül a válogatottszünetet megelőzően kapott rossz hírt kapott Marco Rossi. A Herthában futballozó Dárdai Márton sérülést szenvedett csapata vasárnapi bajnokiján, és egyelőre nem tudni, ott lehet-e a nemzeti együttes következő két mérkőzésén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 14:37
A Hertha magyar légiósát fejsérülés miatt kellett lecserélni Fotó: Anke Waelischmiller Forrás: DPA/AFP
A német beszámolók szerint Dárdai Márton a Düsseldorf elleni idegenbeli bajnoki elején, egy légi párbaj során szenvedett fejsérülést, és már a kilencedik percben le kellett cserélni. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyire nagy a baj és Dárdai elutazik-e a válogatotthoz, vagy kikerül a keretből. A Hertha a szünetben 4-1-re vezetett, végül 5-2-re győzött.

Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség

Dárdai Márton két meccsről maradhat le

Marco Rossi kedden hirdette ki keretét, abszolút újoncként végül három futballista kapott helyet: Yaakobishvili Áron, a spanyol másodosztályú FC Andorrában védő húszéves kapus, valamint az NB I-ből a győri Csinger Márk és a debreceni Szűcs Tamás, s újonc lenne Bárány Donát is, aki legutóbbi meghívója után sérülés miatt nem tudott bemutatkozni a nemzeti csapatban. Hosszabb idő után tért vissza Szűcs Kornél, Baráth Péter és Schön Szabolcs.

A magyar válogatott március 28-án Szlovéniát fogadja, majd három nappal később Görögországot látja vendégül.

Marco Rossi keretet hirdetett

  • Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
  • Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha), Kerkez Milos (Liverpool), Loic Nego (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (FTC), Szűcs Kornél (Vojvodina)
  • Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Debrecen), Tóth Alex (Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC)
  • Támadók: Bárány Donát (Debrecen), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)

A magyar válogatott 2026-os programja

  • Március 28., 18.00 Magyarország–Szlovénia (felkészülési mérkőzés)
  • Március 31., 19.00 Magyarország–Görögország (felkészülési mérkőzés)
  • Június 5., 19.45 Magyarország–Finnország (felkészülési mérkőzés)
  • Június 9., 14.00 Kazahsztán–Magyarország (felkészülési mérkőzés)
  • Szeptember 25., 20.45 Magyarország–Ukrajna (Nemzetek Ligája)
  • Szeptember 28., 20.45 Észak-Írország–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • Október 2., 20.45 Magyarország–Georgia (Nemzetek Ligája)
  • Október 5., 20.45 Ukrajna–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • November 14., 18.00 Georgia–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • November 17., 20.45 Magyarország–Észak-Írország (Nemzetek Ligája)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
