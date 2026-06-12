Mesebeli Afrika helyett rémálomnyitány a labdarúgó-vb-n
Olyan mérkőzéssel kezdődött meg a labdarúgó-világbajnokság, amelyen több piros lap született, mint gól. A játékvezetői felfogásról, az ivószünetek miatt meghosszabbodó mérkőzésekről már most képet kaptunk. Elkezdődött a labdarúgó-világbajnokság, remélhetően annál csak jobb lesz, mint amit eddig láttunk. Az első napi két végeredmény az A csoportban: Mexikó–Dél-Afrika 2-0 és Dél-Korea–Csehország 2-1.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!