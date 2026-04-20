Tóth Alex, RB Leipzig, Marco Rose

Szoboszlai korábbi edzője Tóth Alexnek is szárnyakat adhat

Szűk egy hete derült ki, hogy a sokra tartott Andoni Iraola távozik a Bournemouth kispadjáról. A spanyol edző irányítása alatt remekül szerepeltek a Cseresznyések, Tóth Alex klubja hétfő délután jelentette be, kivel szeretné folytatni a sikersorozatot: a korábban az RB Leipziget irányító Marco Rose lesz a következő idénytől a Bournemouth vezetőedzője.

2026. 04. 20. 20:28
Tóth Alex (balra) a Bournemouth és az Everton összecsapásán Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
A BBC nagy csapásként jellemezte Andoni Iraola távozását a Bournemouth csapatától, hiszen a spanyol edző hároméves regnálása alatt szárnyakat kapott az együttes. A 2024/2025-ös idényben a kilencedik helyre repítette a Premier League-ben a Cseresznyéseket, amivel beállították a 2017-ben elért klubcsúcsot. Búcsúzóként pedig akár ezt is überelhetik, jelenleg a nyolcadik helyen áll a csapat, és ugyanannyi pontja van, mint a hatodik, botladozó Chelsea-nek, így még a nemzetközi kupaindulásra is van esélyük a bajnokságban tizenhárom mérkőzés óta veretlen Tóth Alexéknek, ami a klub fennállása során még sosem történt meg.

Marco Rose veszi át a Bournemouth irányítását
Marco Rose veszi át a Bournemouth irányítását Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Iraola valószínűleg az Athletic Bilbao kedvéért hagyja ott eddigi klubját, a Bournemouth pedig a háttérben már az utódja kinevezésén dolgozott, és ez hétfőn meg is történt, már a bejelentés is megérkezett, a korábbi sajtóhíreknek megfelelően Marco Rose kezében lesz a gyeplő a nyártól, a német edző három évre írt alá.

Nem véletlen, ha Rose neve ismerősen cseng, tavaly márciusig a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert is alkalmazó RB Leipzig csapatát vezette, és egykoron Szoboszlai Dominik edzője is volt. A lipcseiekkel 2023-ban Német Kupát és szuperkupát is nyert, korábban pedig a Borussia Dortmund, a Borussia Mönchengladbach edzőjeként is megfordult, az osztrák Red Bull Salzburggal két bajnoki címet nyert.

Jól választott a Bournemouth?

A The Athletic szerint több érv is Rose mellett szólt, annak ellenére is, hogy még sosem dolgozott a Premier League-ben. Egyrészt nagy nemzetközi tapasztalata van, edzőként 45 mérkőzésen van túl a Bajnokok Ligájában, a bátor, gyors és agresszív játékot preferálja, ami a Bournemouth-ra is jellemző. És különböző csapatainál olyan, később sztárrá váló játékosok fejlődését segítette elő, mint Erling Haaland, Jude Bellingham vagy éppen Szoboszlai Dominik. Tóth Alex lehet a következő?

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

