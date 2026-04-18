Több mint két éve nem fordult elő ilyen a Lipcse magyarjaival

Az RB Leipzig a Bundesliga 30. fordulójában az Eintracht Frankfurt otthonában lépett pályára. Willi Orbán az idény során először hiányzott a lipcseiek meccskeretéből, a védő combsérüléssel bajlódik, Gulácsi Péter a kispadon ült. Magyar játékosai nélkül a lipcsei csapat az első félidőben vezetést szerzett, de arra a gólra még érkezett hazai válasz.

Az RB Leipzig 3-1-re győzte le a Frankfurtot, majdnem két és fél éve nyert először magyar játékos nélkül a lipcsei csapat: Gulácsi padozott, Orbán sérült

A második félidőben viszont újabb két Leipzig-gól született, a 3-1-es sikerrel a dobogó harmadik fokára lépett fel a csapat.

Gulácsi és Orbán is évek óta alapember Lipcsében. Hogy mennyire fontos a két magyar játékos a klubnál, azt jól mutatja, hogy

2023 decembere, a Hoffenheim elleni siker óta ez volt az első RB Leipzig-győzelem, amelyet Gulácsi és Orbán is csak kívülről figyelhetett.

A Bundesliga másik két magyar érdekeltségű csapata egymás ellen játszott, de Dárdai Bence súlyos sérülése után még mindig nem bevethető. Csapata, a Wolfsburg 2-1-re nyert az Union Berlin otthonában, de még így is kieső helyen áll.