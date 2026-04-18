Több mint két éve nem fordult elő ilyen a Lipcse magyarjaival

A RB Leipzig 3-1-re nyert az Eintracht Frankfurt otthonában a Bundesliga 30. fordulójában, így a harmadik helyen áll a tabellán. Sem Willi Orbán, sem Gulácsi Péter nem játszott, 2023 decembere óta fordult elő először, hogy magyar játékos nélkül nyert meccset a Lipcse. Schäfer András játszott a fordulóban, de az Union Berlin elveszítette első meccsét Marie-Louise Eta vezetőedzővel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 20:38
Gulácsi Péter és Willi Orbán sem lépett pályára a Frankfurt ellen, nélkülük szerzett fontos három pontot az RB Leipzig Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Jan Woitas
Az RB Leipzig a Bundesliga 30. fordulójában az Eintracht Frankfurt otthonában lépett pályára. Willi Orbán az idény során először hiányzott a lipcseiek meccskeretéből, a védő combsérüléssel bajlódik, Gulácsi Péter a kispadon ült. Magyar játékosai nélkül a lipcsei csapat az első félidőben vezetést szerzett, de arra a gólra még érkezett hazai válasz.

Az RB Leipzig 3-1-re győzte le a Frankfurtot, majdnem két és fél éve nyert először magyar játékos nélkül a lipcsei csapat: Gulácsi padozott, Orbán sérült
Az RB Leipzig 3-1-re győzte le a Frankfurtot, majdnem két és fél éve nyert először magyar játékos nélkül a lipcsei csapat: Gulácsi padozott, Orbán sérült
A második félidőben viszont újabb két Leipzig-gól született, a 3-1-es sikerrel a dobogó harmadik fokára lépett fel a csapat.

A Bundesliga magyarjai: Gulácsi, Orbán és Dárdai nem játszott, Schäfer igen

Gulácsi és Orbán is évek óta alapember Lipcsében. Hogy mennyire fontos a két magyar játékos a klubnál, azt jól mutatja, hogy

2023 decembere, a Hoffenheim elleni siker óta ez volt az első RB Leipzig-győzelem, amelyet Gulácsi és Orbán is csak kívülről figyelhetett.

A Bundesliga másik két magyar érdekeltségű csapata egymás ellen játszott, de Dárdai Bence súlyos sérülése után még mindig nem bevethető. Csapata, a Wolfsburg 2-1-re nyert az Union Berlin otthonában, de még így is kieső helyen áll.

Az Unionnak ez volt az első meccse azóta, hogy női vezetőedző, Marie-Louise Eta irányítja a csapatot. Eta 0-2-es állásnál, a 75. percben küldte pályára Schäfert.

Bayern: egyetlen pont kell a bajnoki címhez

A Hoffenheim drámai meccsen nyert a Borussia Dortmund ellen, és ezzel egyrészt nagy lépést tett egy esetleges ötödik helyért járó BL-indulás felé, másrészt a Bayern München előnyét gyakorlatilag behozhatatlanná tette a sárga-feketék előtt.

Ahhoz, hogy matematikailag is biztossá váljon a bajorok újabb sikere, a Bayernnek egy pontra még szüksége van, ezt vasárnap a negyedik helyezett Stuttgart ellen meg is szerezheti.

Bundesliga, 30. forduló

Péntek
St. Pauli–Köln 1-1

Szombat
Hoffenheim–Dortmund 2-1
Leverkusen–Augsburg 1-2
Union Berlin–Wolfsburg 1-2
Werder Bremen–Hamburg 3-1
Eintracht Frankfurt–RB Leipzig 1-2

Vasárnap
Freiburg–Heidenheim 15.30
Bayern München–Stuttgart 17.30
Mönchengladbach–Mainz 19.30

Az állás

  1. Bayern 76 pont/29 meccs
  2. Dortmund 64/30
  3. Leipzig 59/30
  4. Stuttgart 56/29
  5. Hoffenheim 54/30
  6. Leverkusen 52/30
  7. Frankfurt 42/30
  8. Freiburg 40/29
  9. Augsburg 36/30
  10. Mainz 33/29
  11. Union Berlin 32/30
  12. Köln 31/30
  13. Hamburg 31/30
  14. Bremen 31/30
  15. Mönchengladbach 30/29
  16. St. Pauli 26/30
  17. Wolfsburg 24/30
  18. Heidenheim 19/29

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu