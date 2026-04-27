Ha Szalah a Liverpoolban már nem is, de a nyári világbajnokságon minden bizonnyal játszani fog. Az egyiptomi csapat Belgiummal, Új-Zélanddal és Iránnal szerepel azonos csoportban a tornán.
Steven Gerrard lesújtó hírt közölt Mohamed Szalah sérüléséről
Mohamed Szalah könnyen lehet, hogy szombaton utoljára lépett pályára a Liverpool színeiben. A klubnál nagy az aggodalom, amiért a nyáron távozó egyiptomi klublegenda kihagyhatja a Liverpool utolsó négy meccsét. Steven Gerrard, a Liverpool legendás középpályása szerint Szalah elsőre nem is sejtette, hogy milyen súlyos sérülést szenvedett.
További Sport híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
