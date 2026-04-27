A Liverpool sztárjai vigasztalják társukat, aki lemarad a világbajnokságról
Xavi Simons a hivatalos Instagram-oldalán jelentette be, hogy sérülése miatt az idény hátralévő részét, valamint a világbajnokságot is kénytelen lesz kihagyni. A Tottenham holland válogatott futballistája teljesen összetört a hír miatt, az ezzel kapcsolatos bejegyzésnél többek között a Liverpoolban szereplő honfitársai próbálták vigasztalni.
