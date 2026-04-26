Sajtóhírek szerint Németországból is érdeklődnek Tóth Balázs iránt, akinek még egy idényre, 2027 nyaráig él a szerződése a Blackburrnel, így ezen a nyáron tudja a klub utoljára jó pénzért értékesíteni őt.
Tóth Balázst Liverpoolba vinnék, a magyar válogatott kapusa nagy döntés előtt áll
Sajtóhírek szerint az Everton szeretné leigazolni a magyar válogatott kapusát, Tóth Balázst. A liverpooli csapat első számú kapusa az angol válogatott Jordan Pickford, a másodosztályú Blackburn Rovers magyarja nehéz döntés előtt áll. Ugyanakkor angliai források szerint Tóth Balázs iránt más Premier League-csapatok is érdeklődnek, köztük Tóth Alex klubja, a Bournemouth.
