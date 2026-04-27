Gera figyelmeztette Szoboszlait az új szerződése előtt, ezt mindenképpen rögzíteni kéne benne

Gera még Szoboszlai előtt, de meddig?

A Liverpool magyar sztárjának, a Crystal Palace elleni hétvégi mérkőzés volt a 101. találkozója a Premier League-ben. Ezen listát a magyarok közül Gera Zoltán vezeti, még. A korábbi középpályás 172-szer lépett pályára az angol bajnokságban, ezalatt 17 gólt és 12 gólpasszt jegyzett.