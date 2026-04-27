Szoboszlai DominikLiverpoolGera ZoltánPremier Leagueszerződés

Gera figyelmeztette Szoboszlait az új szerződése előtt, ezt mindenképpen rögzíteni kéne benne

Szoboszlai Dominik jelenlegi szerződése 2028-ig szól a Liverpool csapatával, noha a mostani idényben a csapat legjobbja is Szoboszlai, de még a felek nem hosszabbították meg a szerződését. Most Gera Zoltán, a Premier League korábbi magyar csillaga osztotta meg a gondolatait a témában, aki figyelmeztette Szoboszlait, hogy mit kéne beleírniuk a leendő új szerződésébe. Amennyiben Szoboszlai Liverpoolban marad, akkor Gera Zoltán rekordját is felülfogja múlni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 8:20
Szoboszlai Dominik (jobbra) szombaton a Crystal Palace ellen játszott végig a Liverpool meccsén Fotó: Adam Vaughan Forrás: MTI/EPA
Gera még Szoboszlai előtt, de meddig?

A Liverpool magyar sztárjának, a Crystal Palace elleni hétvégi mérkőzés volt a 101. találkozója a Premier League-ben. Ezen listát a magyarok közül Gera Zoltán vezeti, még. A korábbi középpályás 172-szer lépett pályára az angol bajnokságban, ezalatt 17 gólt és 12 gólpasszt jegyzett. 

Kanadai pontok tekintetében Szoboszlai már lehagyta Gerát, miután a Liverpool magyarja 14 góllal és 14 gólpasszal áll a ligában, és ha hosszabbít, akkor két éven belül a pályára lépésekben is Szoboszlai lehet a csúcson.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
