Sallai Roland óriási ünneplést csapott a bajnoki döntő után – pedig nem is játszhatott volna?

Így ünnepeltek a Galatasaray-játékosok a győzelem után:

Szégyen és káosz a Fenerbahcénél

Ami a Galatasaraynál hatalmas siker, az a Fenerbahcénál természetesen óriási kudarc, ugyanis egy győzelemmel egy pontra megközelíthették volna a címvédőt három körrel a vége előtt. Dominico Tedesco vezetőedző összeomlásról beszélt a sajtótájékoztatón. – Jól kezdtük a meccset, pont úgy, ahogy szerettük volna. Miután a büntetőt kihagytuk 0-0-s állásnál, valami eltört. Nehéz felfogni, mi történt a második félidőben. Tizenegyes ellened, ráadásul piros lappal. Aztán öngólt szereztünk, őrület.

Ederson éjjel a közösségi médiában kért elnézését a szurkolóktól a piros lapja miatt, bár még itt is odaszúrt egyet a játékvezetőknek. –Szeretnék bocsánatot kérni a szurkolóktól és a csapattársaimtól a hétvégi derbin történtekért. Nem értek egyet a piros lappal, és továbbra is kritizálom a bíró munkáját.

Úgy vélem, igazságtalanul bántak velünk. Amikor elhagytam a pályát, hirtelen, dühösen a VAR-terem felé indultam; ezt nem kellett volna tennem.

A Fenerbahce-szurkolók a klub vezetőségének lemondását követelik, miután nagyon úgy néz ki, zsinórban negyedik idényben lehet bajnok a Galatasaray. A Fenerbahce legutóbb 2014-ben végzett az első helyen.