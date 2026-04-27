Sallai Roland óriási ünneplést csapott a bajnoki döntő után – pedig nem is játszhatott volna?

A Galatasaray vasárnap 3-0-ra legyőzte a Fenerbahcét a török bajnokság 31. fordulójában, így három körrel a vége előtt hétpontos előnye van a legyőzött másodikkal szemben. Sallai Roland karnyújtásnyira van a második török bajnoki címétől, ezért a derbi után már hatalmas ünneplés volt a pályán és az öltözőben is. A Galatasaray–Fenerbahce meccse elképesztő fordulatokat hozott, a vendégek brazil kapusa, Ederson piros lapot is kapott, aki dühében majdnem a videobíró-szobába is berontott.

2026. 04. 27. 7:32
Sallai Roland nagyon közel van a második török bajnoki címéhez
Sallai Roland nagyon közel van a második török bajnoki címéhez Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Így ünnepeltek a Galatasaray-játékosok a győzelem után:

Szégyen és káosz a Fenerbahcénél

Ami a Galatasaraynál hatalmas siker, az a Fenerbahcénál természetesen óriási kudarc, ugyanis egy győzelemmel egy pontra megközelíthették volna a címvédőt három körrel a vége előtt. Dominico Tedesco vezetőedző összeomlásról beszélt a sajtótájékoztatón. – Jól kezdtük a meccset, pont úgy, ahogy szerettük volna. Miután a büntetőt kihagytuk 0-0-s állásnál, valami eltört. Nehéz felfogni, mi történt a második félidőben. Tizenegyes ellened, ráadásul piros lappal. Aztán öngólt szereztünk, őrület. 

Ederson éjjel a közösségi médiában kért elnézését a szurkolóktól a piros lapja miatt, bár még itt is odaszúrt egyet a játékvezetőknek. –Szeretnék bocsánatot kérni a szurkolóktól és a csapattársaimtól a hétvégi derbin történtekért. Nem értek egyet a piros lappal, és továbbra is kritizálom a bíró munkáját. 

Úgy vélem, igazságtalanul bántak velünk. Amikor elhagytam a pályát, hirtelen, dühösen a VAR-terem felé indultam; ezt nem kellett volna tennem.

A Fenerbahce-szurkolók a klub vezetőségének lemondását követelik, miután nagyon úgy néz ki, zsinórban negyedik idényben lehet bajnok a Galatasaray. A Fenerbahce legutóbb 2014-ben végzett az első helyen.

A mérkőzés összefoglalója:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu