Vitális MilánNB IBorbély BalázsGyőrETO FC

Katasztrófa és fáradtság: nagy az aggodalom Győrben az NB I aranycsatája közben

Noha két fordulóval a vége előtt továbbra is az ETO vezeti az NB I-et a címvédő FTC előtt, a győriek csapatkapitánya, Vitális Milán mégis kritikus volt a DVSC elleni 1-1-es döntetlen után. Borbély Balázs, az ETO edzője ennél jóval megengedőbb volt, akit nem lepett meg, hogy csapata a mai napra elfáradt a Fradi elleni két mérkőzés után. Most hétköznap jöhet a pihenés, az ETO a következő fordulóban a már kiesett Diósgyőrt fogadja szombaton.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 6:24
A Győr egy pontot hozott el Debrecenből, amely jelen helyzetben tökéletes eredmény az ETO-nak az aranycsatában Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Vitális Milán kiakadt, nem elégedett a Győr teljesítményével

A vendég zöld-fehérek egyetlen gólját Vitális szerezte, akinek a villanása ismét bizonyított, hogy a fiatal középpályás nem véletlenül lehet majd az idény játékosa az NB I-ben. Vitális azonban az egy pont ellenére kritikus volt a csapatával.

Az első félidő még úgy ahogy rendben volt, de a második… én kimondom, ez konkrétan katasztrófa volt. Nem tudom hová tenni ezt a teljesítményt, nagyon ráültünk az eredményre, hogy ne kapjunk ki, ez így nem oké

– mondta a 24 éves középpályás, aki azért kereste a pozitívumot. – Persze, nincs tragédia, de én nagyon elégedetlen vagyok. Még vezetünk a bajnokságban, van két meccs, ezeket meg kell nyerni. Biztos kijött a fáradtság, de akkor sem lehet ráülni egy egygólos előnyre, ha bajnokok akarunk lenni. A pozitív az, hogy nem kaptunk ki, ugyanúgy az élen vagyunk a tabellán, egy vagy három pont az ugyanaz, mert előnyben vagyunk. Rajtunk múlik az utolsó két találkozó, meg kell oldani és akkor minden rendben lesz.

Most az ETO-játékosok pihenhetnek, sőt innentől nekik lesz lazább a program a Fradival szemben, miután a fővárosi klubra a két NB I-es mérkőzés – egy Újpest elleni derbi idegenben, majd zárásnak a Zalaegerszeg otthon – között május 9-én vár a Magyar Kupa-döntő az egerszegiek ellen.

Videónkban az FTC–Paks és a DVSC–ETO mérkőzésen értékeltek az érintettek:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
