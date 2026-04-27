Katasztrófa és fáradtság: nagy az aggodalom Győrben az NB I aranycsatája közben

Vitális Milán kiakadt, nem elégedett a Győr teljesítményével

A vendég zöld-fehérek egyetlen gólját Vitális szerezte, akinek a villanása ismét bizonyított, hogy a fiatal középpályás nem véletlenül lehet majd az idény játékosa az NB I-ben. Vitális azonban az egy pont ellenére kritikus volt a csapatával.

Az első félidő még úgy ahogy rendben volt, de a második… én kimondom, ez konkrétan katasztrófa volt. Nem tudom hová tenni ezt a teljesítményt, nagyon ráültünk az eredményre, hogy ne kapjunk ki, ez így nem oké

– mondta a 24 éves középpályás, aki azért kereste a pozitívumot. – Persze, nincs tragédia, de én nagyon elégedetlen vagyok. Még vezetünk a bajnokságban, van két meccs, ezeket meg kell nyerni. Biztos kijött a fáradtság, de akkor sem lehet ráülni egy egygólos előnyre, ha bajnokok akarunk lenni. A pozitív az, hogy nem kaptunk ki, ugyanúgy az élen vagyunk a tabellán, egy vagy három pont az ugyanaz, mert előnyben vagyunk. Rajtunk múlik az utolsó két találkozó, meg kell oldani és akkor minden rendben lesz.