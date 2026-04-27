Ennél izgalmasabb nem is lehetne az NB I hajrája

Fokozódik az izgalom az NB I hajrájában: a 31. forduló vasárnapi zárásán a Ferencváros hozta a kötelezőt, és 2–0-ra legyőzte a Paksi FC-t, míg az ETO FC is elérte a minimum célt, 1–1-es döntetlent játszott a DVSC otthonában. A Fradi és a Győr aranycsatája így továbbra is nyitott, miközben a Debrecen, a ZTE és a Paks is kiélezett harcot vív a bronzéremért. Két fordulóval a vége előtt még semmi sem dőlt el, az NB I hajrájában garantált az izgalom.

Kibédi Péter
2026. 04. 27. 5:05
Az FTC a Paksot legyőzte az NB I-ben, Robbie Keane hazai pályán először nyert Bognár György csapata ellen
Fotó: Havran Zoltán
Ádám Martin rekordot döntött, becserélték, és 10 másodperc alatt kapott sárga lapot a Ferencváros elleni mérkőzésen
Ádám Martin rekordot döntött, becserélték, és 10 másodperc alatt kapott sárga lapot a Ferencváros elleni mérkőzésen Fotó: Ripost

A bronzcsata is nyitott, a Paks az év mérkőzésére készül

A 31. fordulóban a bronzéremért küzdő csapatok közül csak a Debrecen szerzett pontot, a Paks és a ZTE is vereséget szenvedett. A Lokinál sem lehetnek elégedettek a Győr elleni meccs után: győzelem esetén két fordulóval a vége előtt kényelmes helyzetbe kerülhettek volna. A döntetlennel azonban a ZTE előtt két, a Paks előtt három ponttal vezetnek, így továbbra is teljesen nyitott a küzdelem a harmadik helyért. Ráadásul a DVSC jövő vasárnap a Paks otthonába látogat.

Nyerni szerettünk volna, az ETO fáradtabb volt, ez látszott is. Nem tudtak úgy nyomást gyakorolni, mi pedig a második félidőben próbáltunk több energiát vinni a játékba, mert éreztük, hogy megfordíthatjuk a mérkőzést. Ez nem jött össze, de a döntetlen igen, pedig benne volt a fordítás lehetősége. Az egy ponttal közelebb kerültünk a dobogóhoz, de még nyernünk kell 

– értékelt Demjén Patrik, a DVSC kapusa.

Bognár Györgynek eltiltások és sérülések miatt komoly fejtörést okozott a csapat összeállítása, a középpályára például nem is volt cseréje. Fiatalok kaptak lehetőséget a Ferencváros ellen, és bár helytálltak, a kapu előtt erőtlenek maradtak. A vereség ellenére a bronzérem nem úszott el: ha a Debrecen elleni rangadót megnyerik hazai pályán, tovább nő az esélyük.

Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, és sok helyzetünk sem lesz. Nem voltunk könnyű helyzetben. Tisztességesen küzdöttünk, de ma ennyi volt. Jövő héten jön a Debrecen, az lesz a döntő. Az öltözőben is arról beszéltünk, hogy ez lesz az év mérkőzése, arra kell felkészülnünk és megnyernünk 

– fogalmazott Ádám Martin.

A paksi támadó a bajnoki címért zajló versenyről is beszélt: szerinte összkép alapján a Győr tűnik kiegyensúlyozottabb csapatnak, ugyanakkor a Ferencvárost soha nem szabad leírni. Arra nem vállalkozott, hogy megjósolja a végső győztest.
A 31. forduló záró napjának összefoglalója, a főszereplők értékelése videón:

 

NB I, 31. forduló

péntek:

szombat:

  • Kisvárda–Diósgyőr 1-2 (1-1), Várkerti Stadion, 1486 néző, jv.: Hanyecz. Gólszerzők: Matanovic (22.), ill. Pető (38. – 11-esből), Colley (54.). Kiállítva: Molnár G. (90., Kisvárda)
  • Puskás Akadémia–Újpest 2-0 (1-0), Pancho Aréna, 2500 néző, jv.: Berke. Gólszerzők: Markgráf (13.), Szolnoki (55.)
  • Nyíregyháza–Zalaegerszeg 2-1 (1-0), Nyíregyháza, 4507 néző, v.: Rúsz Gólszerzők: Manner (27.), Babunski (82.), illetve Guilherme (86.)

vasárnap:

  • Ferencváros–Paks 2-0 (1-0), Budapest, Groupama Aréna, jv.: Bogár. Gólszerző: Joseph (42., 66.), piros lap: Corbu (második sárga, 86.) 
  • Debrecen–ETO FC 1-1 (0-1), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6554 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Cibla (74.), illetve Vitális (40.)

A tabella itt érhető el.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

