Ennél izgalmasabb nem is lehetne az NB I hajrája

Ádám Martin rekordot döntött, becserélték, és 10 másodperc alatt kapott sárga lapot a Ferencváros elleni mérkőzésen Fotó: Ripost

A bronzcsata is nyitott, a Paks az év mérkőzésére készül

A 31. fordulóban a bronzéremért küzdő csapatok közül csak a Debrecen szerzett pontot, a Paks és a ZTE is vereséget szenvedett. A Lokinál sem lehetnek elégedettek a Győr elleni meccs után: győzelem esetén két fordulóval a vége előtt kényelmes helyzetbe kerülhettek volna. A döntetlennel azonban a ZTE előtt két, a Paks előtt három ponttal vezetnek, így továbbra is teljesen nyitott a küzdelem a harmadik helyért. Ráadásul a DVSC jövő vasárnap a Paks otthonába látogat.

Nyerni szerettünk volna, az ETO fáradtabb volt, ez látszott is. Nem tudtak úgy nyomást gyakorolni, mi pedig a második félidőben próbáltunk több energiát vinni a játékba, mert éreztük, hogy megfordíthatjuk a mérkőzést. Ez nem jött össze, de a döntetlen igen, pedig benne volt a fordítás lehetősége. Az egy ponttal közelebb kerültünk a dobogóhoz, de még nyernünk kell

– értékelt Demjén Patrik, a DVSC kapusa.

Bognár Györgynek eltiltások és sérülések miatt komoly fejtörést okozott a csapat összeállítása, a középpályára például nem is volt cseréje. Fiatalok kaptak lehetőséget a Ferencváros ellen, és bár helytálltak, a kapu előtt erőtlenek maradtak. A vereség ellenére a bronzérem nem úszott el: ha a Debrecen elleni rangadót megnyerik hazai pályán, tovább nő az esélyük.

Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, és sok helyzetünk sem lesz. Nem voltunk könnyű helyzetben. Tisztességesen küzdöttünk, de ma ennyi volt. Jövő héten jön a Debrecen, az lesz a döntő. Az öltözőben is arról beszéltünk, hogy ez lesz az év mérkőzése, arra kell felkészülnünk és megnyernünk

– fogalmazott Ádám Martin.