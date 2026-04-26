Vitális klasszisa kevés volt, az ETO nem tudott győzelemmel reagálni a Fradi győzelmére + videó

Nem hagyta magát a Loki
A második félidőben nagy erőket mozgósított a Debrecen, Karakó játékvezető hagyta a kemény játékot, ami feküdt a védekezésre berendezkedett győrieknek. A 60. percben egyenlíthetett volna a Loki, de Mejias közelről mellé fejelt ordító helyzetben. Az ellenakcióból Schön Szabolcs 4 méterről nem tudta bekotorni a labdát, meglepődött, hogy elé pattant.
A 74. percben összejött a hazaiaknak a gól: Kusnyír jobboldali, magas ívű beadásánál túlugrotta a csereként beállt Vladoiut Cibla Flórián, labdája a lécről pattant a gólvonal mögé (1-1).
Kisvártatva a vezetést is átvehette volna Sergio Navarro cserékkel felfrissített csapata, Kusnyír centikkel fejelt fölé.
Az ETO FC 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB I 31. fordulójának záró mérkőzésén. A szezonban harmadszor is döntetlent játszottak egymással a csapatok, ezzel az győriek egy ponttal a Ferencváros előtt újra az élre álltak, a Debrecen megerősítette dobogós pozícióját, kettővel vezet a Zalaegerszeg, hárommal a Paks előtt.
NB I, 31. forduló
péntek:
- Kazincbarcika–MTK 0-0, Miskolc, DVTK Stadion, jv.: Molnár A.
szombat:
- Kisvárda–Diósgyőr 1-2 (1-1), Várkerti Stadion, 1486 néző, jv.: Hanyecz. Gólszerzők: Matanovic (22.), ill. Pető (38. – 11-esből), Colley (54.). Kiállítva: Molnár G. (90., Kisvárda)
- Puskás Akadémia–Újpest 2-0 (1-0), Pancho Aréna, 2500 néző, jv.: Berke. Gólszerzők: Markgráf (13.), Szolnoki (55.)
- Nyíregyháza–Zalaegerszeg 2-1 (1-0), Nyíregyháza, 4507 néző, v.: Rúsz Gólszerzők: Manner (27.), Babunski (82.), illetve Guilherme (86.)
vasárnap:
- Ferencváros–Paks 2-0 (1-0), Budapest, Groupama Aréna, jv.: Bogár. Gólszerző: Joseph (42., 66.), piros lap: Corbu (második sárga, 86.)
- Debrecen–ETO FC 1-1 (0-1), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6554 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Cibla (74.), illetve Vitális (40.)
