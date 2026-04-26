Vitális klasszisa kevés volt, az ETO nem tudott győzelemmel reagálni a Fradi győzelmére + videó

Az ETO FC 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB I 31. fordulójának záró mérkőzésén, s visszavette a vezetést a tabellán. A DVSC-ETO párharc alaphelyzetben is rangadó, ezúttal a győriek az arany-, a hajdúságiak a bronzéremért küzdenek. A kevés helyzetet hozó találkozón a vendég ETO Vitális Milán klasszis alakításával előnybe került az első félidő végén. Az óriási erőket mozgósító DVSC a második félidőben Cibla Flórián fejesével egyenlített. A szezonban harmadszor is döntetlent játszottak egymással a csapatok, ezzel az ETO újra az élre állt, a Debrecen megerősítette dobogós pozícióját.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 26. 21:25
DVSC-ETO
Vitális Milán remek gólt szerzett a DVSC-ETO rangadón Fotó: Facebook/ETO FC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem hagyta magát a Loki

A második félidőben nagy erőket mozgósított a Debrecen, Karakó játékvezető hagyta a kemény játékot, ami feküdt a védekezésre berendezkedett győrieknek. A 60. percben egyenlíthetett volna a Loki, de Mejias közelről mellé fejelt ordító helyzetben. Az ellenakcióból Schön Szabolcs 4 méterről nem tudta bekotorni a labdát, meglepődött, hogy elé pattant. 

A 74. percben összejött a hazaiaknak a gól: Kusnyír jobboldali, magas ívű beadásánál túlugrotta a csereként beállt Vladoiut Cibla Flórián, labdája a lécről pattant a gólvonal mögé (1-1). 

Kisvártatva a vezetést is átvehette volna Sergio Navarro cserékkel felfrissített csapata, Kusnyír centikkel fejelt fölé. 

A szezonban harmadszor is döntetlent játszottak egymással a csapatok, ezzel az győriek egy ponttal a Ferencváros előtt újra az élre álltak, a Debrecen megerősítette dobogós pozícióját, kettővel vezet a Zalaegerszeg, hárommal a Paks előtt.

NB I, 31. forduló

péntek:

szombat:

  • Kisvárda–Diósgyőr 1-2 (1-1), Várkerti Stadion, 1486 néző, jv.: Hanyecz. Gólszerzők: Matanovic (22.), ill. Pető (38. – 11-esből), Colley (54.). Kiállítva: Molnár G. (90., Kisvárda)
  • Puskás Akadémia–Újpest 2-0 (1-0), Pancho Aréna, 2500 néző, jv.: Berke. Gólszerzők: Markgráf (13.), Szolnoki (55.)
  • Nyíregyháza–Zalaegerszeg 2-1 (1-0), Nyíregyháza, 4507 néző, v.: Rúsz Gólszerzők: Manner (27.), Babunski (82.), illetve Guilherme (86.)

vasárnap:

  • Ferencváros–Paks 2-0 (1-0), Budapest, Groupama Aréna, jv.: Bogár. Gólszerző: Joseph (42., 66.), piros lap: Corbu (második sárga, 86.) 
  • Debrecen–ETO FC 1-1 (0-1), Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6554 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Cibla (74.), illetve Vitális (40.)

A tabella itt érhető el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gulyás Gergely Kristóf
idezojelekfidelitas

Merre tovább, Fidelitas?

Gulyás Gergely Kristóf avatarja

Változtatnunk kell. Érvelni és nem moralizálni. A vita nem gyengíti a közösséget, hanem hitelessé tesz bennünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.