Vitális klasszisa kevés volt, az ETO nem tudott győzelemmel reagálni a Fradi győzelmére + videó

Nem hagyta magát a Loki

A második félidőben nagy erőket mozgósított a Debrecen, Karakó játékvezető hagyta a kemény játékot, ami feküdt a védekezésre berendezkedett győrieknek. A 60. percben egyenlíthetett volna a Loki, de Mejias közelről mellé fejelt ordító helyzetben. Az ellenakcióból Schön Szabolcs 4 méterről nem tudta bekotorni a labdát, meglepődött, hogy elé pattant.

A 74. percben összejött a hazaiaknak a gól: Kusnyír jobboldali, magas ívű beadásánál túlugrotta a csereként beállt Vladoiut Cibla Flórián, labdája a lécről pattant a gólvonal mögé (1-1).

Kisvártatva a vezetést is átvehette volna Sergio Navarro cserékkel felfrissített csapata, Kusnyír centikkel fejelt fölé.

Az ETO FC 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB I 31. fordulójának záró mérkőzésén. A szezonban harmadszor is döntetlent játszottak egymással a csapatok, ezzel az győriek egy ponttal a Ferencváros előtt újra az élre álltak, a Debrecen megerősítette dobogós pozícióját, kettővel vezet a Zalaegerszeg, hárommal a Paks előtt.