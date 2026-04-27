Légióskörkép: Év játékosa díj, nagy lépés a bajnoki cím felé, bennmaradás

Ahogy közeledik az idény vége, világszerte élesedik a küzdelem a különböző topbajnokságokban. A magyar légiósok közül többeknek vízválasztó volt az előző hét: volt, aki nagy lépést tett a bajnoki cím felé csapatával, vagy éppen kiharcolta a bennmaradást. Callum Styles pedig olyan elismerést kapott, amire utoljára Gera Zoltán esetében volt példa.

Tóth Norbert
2026. 04. 27. 4:55
Sallai Roland és a Galatasaray óriási lépést tett a bajnoki cím felé.
Sallai Roland és a Galatasaray óriási lépést tett a bajnoki cím felé. Fotó: YAGIZ GURTUG/NurPhoto
A Bundesliga 2-ben hazai pályán 1-0-ra kapott ki a Hertha a Holstein Kiel ellen, Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

Gólok, gólpasszok a magyar légiósoktól

Sallai Roland és a Galatasaray igencsak vegyes hetet zárt: előbb hét közben a Török Kupa negyeddöntőjében kikaptak 2-0-ra a Genclerbirligi ellen, majd vasárnap este 3-0-ra legyőzték a Fenerbache csapatát, amivel óriási lépést tettek a bajnoki cím felé. Három fordulóval a bajnokság vége előtt hét pont a Galatasaray előnye.

Sallai a kupameccsen a 69. percben lépett pályára, a bajnoki rangadón pedig kezdőként 85 percet játszott.

Bolla Bendegúz csapata, a Rapid Wien hét közben hazai pályán kapott ki 2-0-ra a Hartberg ellen. A magyar válogatott játékos büntetőt hibázott. Szombaton a Rapid 1-0-ra legyőzte a Salzburgot, Bolla végigjátszotta a mérkőzést, Redzic Damir pedig csereként állt be a 74. percben.

Kovács Bendegúz fontos mérföldkőhöz érkezett: a magyar támadó a Konferencialiga után bajnokin is pályára lépett az AZ Alkmaar felnőtt csapatában. A Go Aahead Eagles elleni, 0-0-ra végződő meccsen a 74. percben cserélték be.

A 19 éves és 199 centis magyar csatár előtte, pénteken az Alkmaar második csapatában gólt szerzett a Roda ellen 2-0-ra megnyert meccsen.

A 199 centis Kovács Bendegúz lehet a magyar futball új gólvágója Fotó: RENATE PLAT
Kovács Bendegúz lehet a magyar futball új gólvágója (Fotó: RENATE PLAT)

Az MLS alapszakaszában a  Toronto FC és a Philadelphia Union 3-3-as döntetlent játszott. Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést a hazaiaknál, az 56. percben gólpasszt adott. A Toronto szombaton az Atlanta United ellen már kikapott otthon (1-2), Sallói ekkor is végig a pályán volt.

Gazdag Dániel kezdőként 73 percet játszott, a 40. percben gólt szerzett a Colombus Crew Los Angeles Galaxy elleni 2-1-es sikere alkalmából. Szombaton csere volt a magyar válogatott játékos (70. percben lépett pályára), csapata 2-0-ra nyert a Philadelphia Union ellen.

Szalai Attila Lengyelországban (Cracovia–Pogon Szczecin 1-1), Loic Nego Franciaországban (Le Havre–Metz 4-4), Mocsi Attila Törökországban (Kayserispor–Rizespor 2-0), Kerekes Krisztián Skóciában (Dundee United–Dundee FC 3-0) végigjátszotta csapat meccsét a hétvégén. Nikitscher Tamás a portugál ligában (Vitoria Guimaraes–Rio Ave 2-0) 78 percet kapott.

