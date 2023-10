Mit súgott Jürgen Klopp a magyar játékosa fülébe, ami élete végéig elkíséri?

A Mainz akkoriban a másodosztályban szerepelt, Klopp 2001-ben idény közben lett játékosból edző, és megmentette a kieséstől a csapatot, majd három évvel később története során először feljuttatta a klubot a Bundesligába. Bódog 89 meccsen játszott Klopp irányításával, az első élvonalbeli mérkőzésen gólt is szerzett. A baráti kapcsolat azóta is él közte és a Liverpool sztáredzője között, aki ebben az idényben már gratulált is a Berlinben Dárdai Pál mellett dolgozó Bódognak, amikor a Herthával győztek.

Az lehetett volna Dortmundban, mint Szoboszlai Liverpoolban

Klopp nevét a Dortmund edzőjeként ismerte meg a világ. 2008-ban került a nagy múltú német klub élére, amely akkoriban csak középcsapat volt a Bundesligában, három évvel később viszont megszerezte a bajnoki címet. A Klopp-féle építkezésben – akárcsak most Liverpoolban Szoboszlai – egy magyar középpályás volt az első újonnan beépített téglák egyike. Hajnal Tamás 2008 nyarán úgy érkezett a Bundesliga-újonc Karlsruhéból, hogy az előző idényben bekerült a liga év végi álomcsapatába nyolc góljával és kilenc asszisztjával.

Első dortmundi idényében Hajnal alapember volt Kloppnál, ám ahogy erősödött a sárga-fekete sereg, úgy szorult egyre inkább háttérbe. 2010 nyarán felkerült az első kerethez a 17 éves Mario Götze, valamint 350 ezer euróért megvette a Dortmund a Cerezo Osakából a japán Kagava Sindzsit, és ezzel Hajnal dortmundi karrierjének lőttek. A 2010–2011-es évadban egyetlen meccsen sem lépett pályára, a télen le is passzolták a Stuttgartnak. Pedig akkor a Dortmund kilenc év után újra német bajnok lett. Majd 2012-ben újra, 2013-ban pedig BL-döntőt játszott Klopp vezetésével.

A német 58 meccsen vetette be Hajnalt, aki mégsem lett Bundesliga-győztes, ennek ellenére nem neheztel a legendás edzőre, akivel 2019-ben a Bajnokok Ligája-döntő előtt találkozott újra, amikor Klopp megölelte őt. – Jóban voltunk, különösen nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy új érkezőként az ő kérésére bekerültem a játékosokat képviselő bizottságba – nyilatkozta Hajnal a dortmundi kapcsolatukról.

Bogdán Ádám nem Klopp embere volt

Szoboszlai előtt Bogdán Ádám is volt Klopp játékosa a Liverpoolban. Nagyot szólt 2015 nyarán, amikor az angol sztárcsapat szerződtette a magyar kapust, főleg azért, mert reális esély volt arra, hogy rendszeres játéklehetőséget harcol ki magának. Akkoriban Simon Mignolet állt a Pool kapujában, akivel nem voltak maradéktalanul elégedettek, ezért nyúltak a Boltonban évek óta Angliában bizonyító magyarhoz.

Bogdán a kispadon kezdte a szezont még Brendan Rodgers edző vezetésével, de az első liverpooli Premier League-meccsén már Klopp állította a kezdőbe a Watford ellen, de az a találkozó rémálomszerűen alakult. A Liverpool úgy kapott ki 3-0-ra, hogy Bogdán a harmadik percben egy szöglet után kiejtette a kezéből a labdát, így Nathan Aké két méterről az üres kapuba lőhetett.

Ezzel megingott a bizalom, Bogdán összesen öt meccsen játszott Kloppnál a Liverpoolban, ahol az edző inkább új kapusok után nézett – Loris Kariusszal lyukra futott, de Alissonnal megütötte a főnyereményt.

Bajner Bálint sosem feledi Klopp szavait

A Szombathelyen született Bajner Bálint pályafutása ígéretesen indult, tagja volt a 2008-as U19-es Eb-bronzérmes magyar csapatnak, és Angliából felfigyeltek rá, a West Ham Unitednél kötött ki. Később aztán, amikor sok be nem váltott ígéret után az olasz hatodosztályba igazolt, sokan keresztet vetettek a karrierjére. Csakhogy 2012-ben váratlan esélyt kapott a sorstól: a Dortmund csatárhiánnyal küzdő második csapata szerződtette. Ott csak a harmadosztályban szerepelt, de Bajner közel került a tűzhöz.

Olyannyira, hogy amikor a Jürgen Klopp vezette első csapatban a csatárok közül Robert Lewandowski és Julian Schieber is az eltiltását töltötte, az akkor 22 éves magyar 2013-ban cirka húsz percet a Bundesligában is futballozott a Mönchengladbach elleni 1-1-en.

Az volt a pályafutása csúcsa, de annál a húsz percnél többet is kapott Klopptól.

– Amikor a Bundesligában pályára léptem, azt súgta a fülembe Jürgen Klopp, hogy nem véletlenül vagyok itt, ide tartozom. Életem végéig el fognak kísérni a szavai – árulta el később Bajner.

Egy magyar, aki kiesett Klopp vezetésével

Jürgen Klopp edzői karrierjének mélypontja alighanem a Mainz élén eltöltött 2006–2007-es idény volt, amelynek a végén kiesett a csapattal a Bundesligából. Bódog addigra már visszavonult, de így is volt egy magyar játékosa a németnek: Szabics Imre.

A magyar válogatott csatár nehéz időszakon volt túl, a stuttgarti sikerek után addigra megfordult Kölnben is, ahol sérülés miatt alig játszott. Onnan 2006 nyarán igazolt a Klopp-féle Mainzba, de hiába volt többnyire kezdő, húsz meccsen mindössze két gólt szerzett, a csapat kiesett, és a klub meg is vált tőle az idény végén.

– Kölnben fél évig nem játszhattam, aztán kiestünk a Bundesligából. Nem válogathattam az ajánlatok között. Mainzban Jürgen Klopp volt az edző, aki már akkor is modern felfogással dolgozott, és sikeresek voltak, emiatt azonban szétszedték a csapatot – mesélte a lapunknak adott interjúban Szabics. – Nagy nyomás volt az érkezőkön, mindenki azt leste, hogyan tudjuk pótolni a távozókat. Végül egymás után kétszer estem ki az élvonalból úgy, hogy nem is olyan régen még BL-nyolcaddöntőn játszottam a Stuttgarttal a Chelsea ellen. Nagy volt a kontraszt.

Mindezt végiggondolva, mindössze tíz közös meccsük után is egyértelműnek tűnik, hogy Szoboszlai lehet a legsikeresebb magyar Jürgen Klopp kezei alatt.

