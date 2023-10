Klopp megindokolta, Szoboszlai miért játszott keveset

Klopp el akarja kerülni a sérüléshullámot

– Korábban is mondtam, hogy milyen nehéz, amikor sérülés miatt öt játékos hiányzik. Most ez nincs így, a fiatalok is kitettek magukért, de azért három ember így sem játszhat a hét végén. Azon kell dolgozunk, hogy elkerüljük a sérüléshullámot, ami jelenleg nincs, és remélhetőleg így is marad – fejtegette Klopp, mire is kell törekedeni.

Ez a magyarázat arra, hogy a Royale Union SG ellen Szoboszlai Dominik csupán bő tíz percet kapott.

– Négy sorozatban szereplünk, ehhez kell mérni a játékosok számát és erejét, és ezzel egyelőre nagyon elégedett vagyok, abszolút. Azt hiszem, ma este kilencszer változtattunk a formáción, tíz is lehetett volna, ha Caoimhin játszhatott volna. Jó, fontos és szükséges, mert négy versenyen játszunk – ismételte meg Klopp.