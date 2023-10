Gulácsi Péter, a kitaszított, frappánsan tudatta, hogy mire készül + videó

Gulácsi Péter: Egy év kemény munka, verejték, könnyek és áldozatok

Honfitársunk azonban most egy frappáns videóval jelezte, hogy nem adja fel a harcot és vissza akar kerülni a kapuba. Az Instagram-oldalán megosztott videó háttérzenéje Sia nagy slágere, az Unstoppable (Megállíthatatlan), az összeállításban pedig láthatjuk, hogy Gulácsi a sérülésétől a visszatéréséig milyen gyötrelmes utat járt be, és most milyen elszántan edz.

„Egy év kemény munka, verejték, könnyek és áldozatok. Három műtét, több száz óra edzőteremben szabadnap nélkül. Az, hogy ilyen közel voltam ahhoz, hogy ne játszhassam újra azt a játékot, amit szeretek, megtanított értékelni mindent, amim van. Köszönöm mindenkinek, aki mellettem állt és segített ezen az úton! Visszatértem! – írta ki Gulácsi Péter.

A bejegyzését többek között korábbi csapattársai közül a már a Manchester City csapatát erősítő Josko Gvardiol, Nordi Mukiele (Paris Saint-Germain) és Andé Silva (Real Sociedad), a jelenlegiek közül Amadou Haidara, Christoph Baumgartner és természetesen Willi Orbán is lájkolta. Utóbbi azt is odaírta: „Bravó, Gula!“

Borítókép: Gulácsi Péter mindent megtesz azért, hogy visszakerüljön a kapuba (Forrás: Twitter/RB Leipzig)