Sztankovics másként érez, mint a fradisták többsége a firenzei iksz után

Varga kicsit csalódott, Dibusz szemmel védett Varga Barnabás: Az első félidőben kifejezetten jól játszottunk, nagyon jó meccstervet talált ki az edző. Később kétgólos előnyben elfáradtunk kicsit, de hát mégiscsak a Fiorentinával játszottunk. Készültünk azokra a szituációkra, amikor le tudjuk őket kontrázni, ez össze is jött, megvoltak a lehetőségek. Mindig van egy kis hiányérzet, amikor kétgólos előnyről nem jön össze a győzelem. Előzetesen aláírtuk volna az ikszet, de utólag kicsit csalódott vagyok. Dibusz Dénes: Tudtuk, hogy a Fiorentina magasan le fog támadni, így tudatosan játszottunk arra, hogy felrugdosom a labdákat Varga Barnabásnak, ez be is jött. Azt gondolom, hogy hatvan percig nagyon jól nézett ki a játék, felvettük a versenyt a Serie A egyik legjobb csapatával. Azt a vezetőedzőnk is elmondta, hogy az az intenzitás, amit az elejétől beletettünk, valószínűleg kilencven percig nem fog menni, ez így is lett. A végén bármi lehetett volna, több lövést is csak szemmel védtem...