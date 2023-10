Szoboszlai sokat pihent, így is hozta a kötelezőt a Liverpool

A második félidő elején Klopp hármat is cserélt, Szalah helyére Curtis Jones, Núnez helyére Luis Díaz állt be, Endót Alexis Mac Allister váltotta, ám Szoboszlai továbbra is a kispadon üldögélt. A Royale Union kapusa a következő harminc percben is nagyokat védett, Diogo Jota fejesénél és Gravenberch távoli lövésénél is helytállt, Díaz próbálkozásánál pedig a kapufa „sietett a segítségére”.

Szoboszlai Dominik végül bő tíz percet kapott Klopptól. Ezt az időszakot a hazaiak már többnyire a saját kapujuk előtt töltötték, mégis ők találtak be újra: a 92. percben egy kontratámadás végén Jota lőtte ki a bal alsó sarkot, a Liverpool pedig két góllal nyerte a második meccsét is az Európa-ligában.

A csoport másik mérkőzésén a Toulouse 1-0-ra verte a Linzt.

Európa-liga, E csoport, 2. forduló:

Liverpool (angol)–Royale Union SG (belga) 2-0 (1-0)

gólszerzők: Gravenberch (44.), Jota (90+2.) Toulouse FC (francia)–LASK Linz (osztrák) 1-0 (1-0)

Az állás: 1. Liverpool 6 pont, 2. Toulouse 4, 3. Royale Union SG 1,4. LASK Linz 0 A csoport:

SC Freiburg (német)–West Ham United (angol) 1-2 (0-1)

Topolya SC (szerbiai)–Olimpiakosz (görög) 2-2 (0-1)

Az állás: 1. West Ham United 6 pont, 2. SC Freiburg 3, 3. Olimpiakosz 1 (4-5), 4. Topolya SC 1 (3-5) B csoport:

Olympique Marseille (francia)–Brighton (angol) 2-2 (2-0)

AEK Athén (görög)–AFC Ajax (holland) 1-1 (0-1)

Az állás: 1. AEK Athén 4 pont, 2. Olympique Marseille 2 (5-5), 3. Ajax 2 (4-4), 4. Brighton 1 C csoport:

Real Betis (spanyol)–Sparta Praha (cseh) 2-1 (1-1)

Arisz Limasszol (ciprusi)–Rangers FC (skót) 2-1 (1-0)

Az állás: 1. Sparta Praha és Arisz Limasszol 3-3 pont (4-4), 3. Real Betis és Rangers FC 3-3 (2-2) D csoport:

Sporting CP (portugál)–Atalanta (olasz) 1-2 (0-2)

Raków Czestochowa (lengyel)–Sturm Graz (osztrák) 0-1 (0-1)

A csoport állása: 1. Atalanta 6 pont, 2. Sporting CP 3 (3-3), 3. Sturm Graz 3 (2-2), 4. Raków Czestochowa 0 F csoport:

Villarreal (spanyol)–Stade Rennes (francia) 1-0 (1-0)

Makkabi Haifa (izraeli)–Panathinaikosz (görög) 0-0

Az állás: 1. Panathinaikosz 4 pont, 2. Stade Rennes 3 (3-1), 3. Villarreal 3 (1-2), 4. Makkabi Haifa 1 G csoport:

AS Roma (olasz)–Servette FC (svájci) 4-0 (1-0)

Slavia Praha (cseh)–Sheriff Tiraspol (moldovai) 6-0 (3-0)

Az állás: 1. Slavia Praha 6 pont (8-0), 2. AS Roma 6 (6-1), 3. Servette 0 (0-6), 4. Sheriff Tiraspol 0 (1-8) H csoport:

Molde FK (norvég)–Bayer Leverkusen (német) 1-2 (0-2)

BK Häcken (svéd)–Qarabag FK (azeri) 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Bayer Leverkusen 6 pont (6-1), 2. Qarabag 6 (2-0), 3. Molde FK 0 (1-3), 4. BK Häcken 0 (0-5)

Borítókép: Ryan Gravenberch első liverpooli gólját ünnepli (Fotó: AFP/BELGA MAG/VIRGINIE LEFOUR)