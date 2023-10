Halványzöld a lámpa, négy percen múlt a Fradi bravúrja + gólok videón

Dejan Sztankovics nem dobálózik csak úgy a szavakkal. A Fiorentina elleni kezdőcsapat arról árulkodik, a szerb tréner valóban komolyan gondolja, hogy Sigér Dávid a Fradi vezére: a középpályás az MTK elleni hibája dacára Firenzében is kezdett. Csakúgy, mint S. Mmaee és Cissé, akik Wingo és Abena helyett kerültek vissza a védelem tengelyébe, Varga Barnabás volt a középcsatár. A többi játékos a kezdőtizenegyben papírforma. Így állt fel a Ferencváros: Dibusz – Makreckis, S. Mmaee, I. Cissé, C. Ramírez – Ben Romdan, Sigér – Marquinhos, Abu Fani, Zachariassen – Varga Barnabás.

A Fradi-drukkerek túlharsogták a Fiorentina szurkolóit (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Fradi szurkolói is elfoglalták a nekik kijelölt helyet Dibusz Dénes kapujához közel, a kanyarban. Mellettük mindkét irányban üres szektorok tátongtak, biztos, ami biztos, alaposan elkülönítették a fradistákat. Igaz, megtehették, mert a lelátó megnyitott részei sem teltek meg, úgy harminc ezren lehettek az Artemio Franchi Stadionban.

Veszélyesebb volt a Fradi, megérdemelten szerzett vezetést

Hevesen kezdett a Fiorentina, de jól állta a sarat a Ferencváros, sőt a 8. percben megszerezhette volna a vezetést. Christensen, a Fiorentina kapusa rosszul passzolta ki a labdát, Marquinhos csapott le rá, de a lövése nem volt elég pontos, Christensen tudott hárítani. A 19. percben újabb Fradi helyzet következett: Zachariassen ment el a jobb szélen, Marquinhos érkezett a beadásra, de tisztáztak előle. Ezután Sigér kapott tévesen sárga lapott, hiszen előbb a labdát rúgta el, de nem bánkódtunk különösebben, mert a 25. perc vezetést szerzett a Ferencváros.

Ben Romdhane passeur décisif avec Ferencvaros contre Fiorentina à la Conférence Ligue 🇹🇳👏 pic.twitter.com/03667TeJFi — Ihsen Ben Salah (@sadanpoche) October 5, 2023

Zachariassen játszotta magát tisztára szép csellel, Ben Romdanhoz passzolt, ő felnézett, s tökéletesen tálalt Varga Barnabás elé és a középcsatár higgadtan passzolt a hosszú alsóba (0-1). A gól megnézhető az M4 Sport videóján is.

Ben Romdan köszönti Varga Barnabást (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ezután is jól futballozott a Fradi, különösen Ben Romdan játéka volt kellemes meglepetés, de a többiek is átlagon felül teljesítményt nyújtottak, szünetig nem is volt igazán veszélyes helyzete a Fiorentinának.