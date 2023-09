Sigér Dávid hibáját alaposan kijavították a társak az örökrangadón

Végre ismét rangadó az örökrangadó – az MTK és a Ferencváros 1903 óta a 222. bajnoki összecsapására készült. Pénteken közös sajtótájékoztat tartott a két klub elnöke, Deutsch Tamás és Kubatov Gábor, amelyen felidézték a két klub közös múltját, s végül arra is kitértek, hogy a szurkolótáborok között tapasztalható korábbi ellenséges hangok mostanra elhallgattak. A fordulót megelőzően az első helyezett látogatott el a másodikhoz, tehát valóban kiemelt meccs volt ez a programban.

Fotó: Nemzeti Sport/Nagy-Pál Tamás

A Fradi kezdett jobban, két nagy helyzetet is kihagyott, ami a 12. percben meg is bosszulta magát: Abena passzát Sigér Dávid, akit a hét közben Dejan Sztankovics a csapat vezérének nevezett rosszul vette át, lecsapott rá Bognár István, bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, majd 14 méterről higgadt mozdulattal a bal alsóba lőtt – 1-0. Ez a gól azonban nem törte meg a vendégek lendületét, akik tíz perccel később ki is egyenlítettek: Abu Fani remekül nyeste balról a tizenhatoson belülre, Varga Barnabás jó ütemben mozdult, és hét méterről csodásan fejelt a jobb alsóba – 1-1.

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Továbbra is a bajnoki címvédő irányította a játékot, úgy tűnt, mintha a Fradi játszott volna hazai pályán, az MTK többnyire csak védekezett, még kontrákra sem igen futotta az erejéből. Így aztán a 41. percben a vendégek megérdemelten fordították meg az eredményt, Ben Romdan futott rá egy lecsorgó labdára a jobb oldalon, majd az alapvonal elől középre gurított, Marquinhos pedig két védő között, három méterről a kapuba lőtt – 1-2.