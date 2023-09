Az MTK-edző nyilatkozatán meglepődhetnek a Fradinál a mai örökrangadó előtt

A Ferencváros szerdán az első fordulóból halasztott, Kecskemét elleni mérkőzése megnyerésével vette át az első helyet a tabellán az újoncként remekül teljesítő MTK-tól. A Fradi egyelőre százszázalékos Dejan Sztankovics vezetőedző kinevezése óta: a Magyar Kupában 8-0-val búcsúztatta a Nagyecsedet, a konferencialigában 3-1-re verte itthon a szerb Csukaricskit, míg az NB I-ben a Kisvárdát, majd a Kecskemétet is 1-0-ra győzte le. De az MTK is nagy szériában van, hiszen a legutóbbi öt tétmeccsét megnyerte, négyet az NB I-ben, s legutóbb pedig 2-0-ra győzött Újpesten. Az is a kék-fehéreket dicséri, hogy a bajnokságban a legkevesebb gólt kapták, hét mérkőzésen mindössze ötöt, és ebben a tekintetben az FTC-nek rosszabb a mutatója, hiszen hat meccsen nyolcszor vették be a kapuját. Ugyanakkor a zöld-fehérek húsz gólt szereztek, a kék-fehérek pedig csak tízet.

A Ferencváros 3-1-re nyert a Csukaricski ellen( Fotó: Illyés Tibor)

A két fővárosi csapat legutóbb 2022. május 7-én csapott össze egymással, akkor az MTK a már bajnok Ferencváros vendégeként 3-0-s sikert aratott a 32. fordulóban, és ezzel életben tartotta bennmaradási esélyét. Az utolsó körben aztán a Debrecen ellen is nyert 3-0-ra, mégis búcsúzott az élvonaltól, ahova idén visszajutott. Az MTK és a Ferencváros mai összecsapása a 222. örökrangadó lesz, az eddig lejátszott 221 élvonalbeli mérkőzésükön 90 alkalommal az FTC, 79-szer az MTK győzött 52 döntetlen mellett.

Az MTK 52., azaz a két évvel ezelőtti, említett győzelme alkalmával Horváth Dávid még „beugró” trénerként irányította a csapatot, de tavaly októberben Bognár Györgyöt váltva, 37 évesen az ő kezébe került az irányítás.

– Az egy jó este, jó élményekkel teli mérkőzés volt – jegyezte meg röviden az MTK honlapjának adott videós nyilatkozatában Horváth Dávid a nagy Fradi-verésre visszaemlékezve; a kék-fehéreknél nem a múltba révednek, hanem a jelenre koncentrálnak. – Érezhető a felfokozott érdeklődés, amit indokol a két csapat helyezése a tabellán, az örökrangadón az első helyezett játszik a másodikkal. Ez egy kiemelt mérkőzés, és nekünk az a feladatunk, hogy nagyobb hangulatingadozás nélkül tartsuk a formánkat, így őrizhetjük meg a stabilitásunkat. Örülünk, hogy telt ház lesz, reméljük, ez tartósan így marad. Egyébként már azt Újpest elleni idegenbeli mérkőzésre is nagy számban kísértek el bennünket a szurkolóink.

Azt azért jegyezzük meg, hogy az Új Hidegkuti Nándor Stadionban a telt ház csupán 5014 nézőt jelent, s vélhetően ennél jóval többen is megtekintenék az összecsapást a helyszínen.

Horváth Dávid: A Fradiból nagyon ütőképes csapat lesz Európában

Horváth Dávid beszélt a Ferencvárosról is:

– Már Máté Csaba irányítása alatt is látványos volt a Fradi formajavulása, amióta pedig Sztankovics átvette a csapatot, nagyon komoly taktikai elemekkel tűzdelt játékot láthatunk tőlük. Ez szerintem még nincs teljesen kiforrva, és remélem, nem most történik meg ellenünk, de biztos vagyok benne, hogy a Fradiból nagyon ütőképes csapat lesz Európában. Mivel már a jövő heti, Fiorentina elleni összecsapásra is készülnek, lehet, hogy rotálják a csapatot, a sorozatterhelés kihathat rájuk. Ezzel együtt, ha mi a legjobbunkat nyújtjuk, az sem garancia a győzelemre, ehhez az is kellene, hogy a Fradi gyengébb napot fogjon ki.

A tréner egy másik nyilatkozatában azt is elárulta, hogy az egy ponttal nem érné be, csak a győzelemmel lenne elégedett:

– Ha a bajnokságot nézzük, természetesen más a két csapat célja, egy-egy mérkőzésre lebontva viszont minden meccsen megpróbálunk nyerni. Nem tudom azt mondani, hogy a győzelmen kívül bármi mással elégedett lennék – mondta az nb1.hu portálnak.

Az MTK-nál mernek nagyot álmodni.

A sportbarátság ünnepe lesz az örökrangadó

Az MTK és a Ferencváros elnökei, Deutsch Tamás és Kubatov Gábor bíznak abban, hogy a két klub örökérvényű sportbarátságának ünnepe lesz a mai örökrangadó – mondta mindkét sportvezető az Új Hidegkuti Nándor Stadion játékoskijárójában tegnap megtartott közös sajtótájékoztatóján. Kubatov Gábor emlékeztetett rá, hogy a két nagy fővárosi klub a múltban többször kisegítette egymást. Példaként említette meg, hogy a vészterhes időkben, 1938-ban a Ferencváros közölte, hogy visszalép a bajnokságból, amennyiben az MTK-t kizárják, majd a második világháború után a kék-fehérek az FTC pályáján játszották hazai mérkőzéseiket, amikor a bombatalálatot kapott Hungária körúti pálya alkalmatlan volt a játékra. Deutsch Tamás kiemelte: büszke arra, hogy második helyezettként fogadhatják az élen álló Ferencvárost, és hogy az Új Hidegkuti Nándor Stadion hétéves történetében most először fordult elő, hogy már egy héttel egy találkozó kezdete előtt minden jegy elkelt. Deutsch a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy október 13-án, az Új Hidegkuti Nándor Stadion átadásának 7. évfordulóján avatják fel Hidegkuti Nándor teljes alakos szobrát.

Egyszeres szerb válogatott érkezett Újpestre

Az Újpest labdarúgócsapata pénteken szerb válogatott védővel erősítette meg a keretét. A 33 éves, 191 centi magas Milos Koszanovics már 2010-ben légiósnak állt, amikor négy szezonra a lengyel Cracovia játékosa lett. Ezt követően Belgiumba szerződött, ahol a Mechelen és a Standard Liege színeiben összesen 91 belga első osztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Kosanovics, aki 2015-ben egyszer szerepelt a szerb válogatottban, kölcsönben a török Göztepében is megfordult, a legutóbbi négy szezont pedig az egyesült arab emírségekbeli al-Dzsazirában töltötte.

Az NB I 8. fordulójának programja:

Pénteken játszották:

ZTE–Puskás Akadémia 1-1 (0-0), ZTE Aréna, jv.: Andó-Szabó, gólszerzők: Spoljaric (98.), illetve Plsek (88., 11-esből)

Szombat:

Paks–Mezőkövesd 14.30

MTK–Ferencváros 17.00

Debrecen–Újpest 19.30

Vasárnap:

Fehérvár–Kisvárda 15.00

Diósgyőr–Kecskemét 17.30.

Az élcsoport állása: 1. Ferencváros 15 pont/6 mérkőzés, 2. MTK 14 (10-5), 3. Paks 14 (12-8).

Borítókép: Az MTK vezetőedzője, Horváth Dávid csak a győzelemmel lenne elégedett a Fradi ellen (Forrás: Facebook/MTK Budapest)