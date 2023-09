Óriási balhé egy hazai focimeccsen: a játékos és a karbantartó püfölte egymást

– Huszonöt éves pályafutásom alatt még nem történt velem ilyen – mondta Lólé Ferenc. – Gyengén sikerült a mérkőzés, nagy volt már a feszültség a pályán, Túri János alpári módon többször is beszólt nekem a pályára. Próbáltam őt csitítani, de egyre csak durvább lett a helyzet. Ezt követően pedig édesanyámra és származásomra tett megjegyzést, amit már nem tudtam tolerálni. Nagyon rosszul esett ez tőle, hiszen baráti kapcsolatban voltunk, ráadásul édesanyám most betegeskedik is, emiatt különösen rosszul érintett. Belépett a korláton belülre, és ekkor kezdtünk el dulakodni. Ütésváltás nem történt, és viszonylag hamar szétválasztottak minket. Az öltözőbe menet még utánam jött, hogy megbeszéljük a dolgokat, de azt akkor elutasítottam. Majd utána később felhívott, és elnézést kért, sikerült mindent megbeszélnünk. Nagyon erősnek gondolom a hároméves eltiltást és a rendőrségi feljelentést, hiszen nem történt komoly verekedés. Szeretném folytatni a pályafutásomat, biztosan nem hagyom így abba a labdarúgást, addig is külön edzéseket végzek.

Borítókép: Itt a labda volt a középpontban a mérkőzésen (Forrás: Facebook/Kenderesi VSE)