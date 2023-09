Szappanosnak és Bödének köszönhetően nyert a Paks a Mezőkövesd ellen

Roppant érdekesnek ígérkezett a Paks és a Mezőkövesd összecsapása. Utóbbinak jól megy idegenben, hiszen a kezdésig megszerzett négy pontját mind vendégként zsebelte be egy kecskeméti győzelemmel és egy újpesti döntetlennel, a hazai csapat viszont hibátlanul érkezett a meccsbe a saját stadionjában, hiszen legyőzte az Újpestet, a Debrecent és a Fehérvárt is. Arról nem is szólva, hogy a Paks 309 perce nem kapott gólt, ami a találkozó esélyesévé tette, ugyanakkor a kövesdiek javuló formáját és idegenben nyújtott jó teljesítményét is kár lett volna lebecsülni.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Az a bizonyos gól nélküli sorozat végül 341 percnél szakadt meg. A mérkőzés változatos játékkal zajlott, akadt helyzet mindkét oldalon, bár a vendégek szemlátomást a szervezett védekezést tartva elsődlegesnek a házigazda hibájára vártak. Ez a 32. percben meg is érkezett: Lenzsér körülményesen vette át a labdát utolsó emberként a védelemben, Vajda határozottan lecsapott rá, bevezette a tizenhatoson belülre, majd a kifutó Szappanos fölött és mellett 14 méterről a hálóba emelt – 0-1.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Nem sokkal később közel volt az egyenlítés, ám Skribek a kapufát találta el. A szünetben Bognár György, a paksi vezetőedző három csatárt is cserélt, Böde, Könyves és Silye is érkezett a pályára Skribek, Beke és Kovács K. helyére. Ennek ellenére inkább a kövesdiek ellentámadásai jelentettek veszélyt, a Paks Szappanos Péter kapus bravúrjainak köszönhette, hogy nem nőtt a hátránya. A 62. percben a nagy erőket megmozgató hazai csapat kiegyenlített, és ki más, mint Böde Dániel révén: Haraszti lövése egy védőről Papp elé került, az ő lövése a bal kapufán csattant, de a kipattanóra érkezett Böde, és a térdéről a kapuba pattant a labda – 1-1.

Hajtott a Paks a fordításért, de a 78. percben csaknem a vendégek szereztek vezetést, ám Drazsics 12 méteres lövését Szappanos óriási bravúrral piszkálta szögletre. Hozzá kell tenni, hogy a másik oldalon az olasz Piscitelli is jól védett. A 84. percben azonban már ő is tehetetlen volt: balról érkező szöglet után Papp az ötös sarkánál fejjel tovább csúsztatta a labdát, Windecker József pedig középen, egy méterről a hálóba kotorta – 2-1. A hátralévő időben a Mezőkövesdnek már nem volt válasza, a Paks megőrizte az előnyét és a hazai veretlenséget, amivel a tabella élére állt, és csak a később kezdődő MTK–Ferencváros találkozó végeredményétől függött, hogy ott is marad-e a forduló végén.

NB I, 8. forduló Péntek ZTE–Puskás Akadémia 1-1 (0-0), ZTE Aréna, jv.: Andó-Szabó, gólszerzők: Spoljaric (98.), illetve Plsek (88., 11-esből) Szombat Paks–Mezőkövesd 2-1 (0-1), Paks, 1834 néző, jv.: Derdák. Gólszerző: Böde (62.), Windecker (84.), illetve Vajda (32.) MTK–Ferencváros 17.00 (tv: M4 Sport) Debrecen–Újpest 19.30 (tv: M4 Sport) Vasárnap Fehérvár–Kisvárda 15.00 (tv: M4 Sport) Diósgyőr–Kecskemét 17.30 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Szappanos Péternek sokat köszönhetnek a paksiak, nagyszerűen védett (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)