Gyanútlan a Fiorentina, pedig a Fradi potenciális áldozata + videó

Barcelona, Juventus, Dinamo Kijev, Leverkusen, Betis, illetve Celtic, Dinamo Zagreb, Monaco. Beszédes lasjtrom. Azon sztár-, de legalábbis a Ferencvárosnál lényegesen magasabban jegyzett csapatok listája, amelyekkel a Fradi az elmúlt években találkozott a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában, illetve az Európa-ligában. Az első csoportot azok alkotják, amelyek ellen a Fradinak nem termett babér, a másodikat pedig azok, amelyeket meglepte az idehaza egyeduralkodó, zsinórban ötször bajnok csapat. Vajon hová helyezhető el ebben a társaságban a Ferencváros csütörtöki ellenfele, a Fiorentina? Egyrészt erejét, hírnevét tekintve, másrészt újabb bravúr van születőben, vagy érvényesül a realitás.

Mindenhol kevés lila... A fradistáknak ezt nehéz lesz megszokni Firenzében (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Gyorstalpalón az elmúlt évek. A Ferencváros sorozatban negyedszerre jutott el valamelyik európai sorozat csoportkörébe.

Felébredt a Juventus tisztelete

A legnagyobb sikert rögtön az első év hozta, a Fradi a selejtezőben többek között a Celtic elleni 2-1-es idegenbeli és a Dinamo Zagreb elleni ugyancsak 2-1-es, igaz, hazai győzelemmel felkerült a Bajnokok Ligája főtáblájára. Ahol pusztán az eredmények alapján nem sok sót evett meg, hiszen a Dinamo Kijev elleni hazai döntetlen mellett ötször is kikapott. A Barcelonától oda-vissza súlyosan (5-1, illetve 3-0), a Juventus viszont vendégként alaposan megszorongatta. A győzelemre is volt esélye, végül a hosszabbításban egy peches találattal maradt alul 2-1-re. Ha pontot nem is, a Fradi az olaszok elismerését elkönyvelhette. Ebből az eredményből a Fiorentina is okulhat.

„A Ferencváros tökéletes mérkőzést játszott, jól védekezett, kontrákra rendezkedett be, és jól támadott. Amikor náluk volt a labda, érezhető volt, hogy képzett csapat, de ez nem meglepő, hiszen a Bajnokok Ligájába csak a legjobb csapatok juthatnak be” – dicsérte a zöld-fehéreket Álvaro Morata.

Torinóban persze évtizedekkel ezelőtt megtanulták tisztelni a Fradit, amely a magyar labdarúgás egyetlen európai kupagyőzelmét éppen a Juventus vendégeként szerezte még 1965-ben, amikor az olasz csapatot 1-0-ra legyőzte a Vásárvárosok-kupája fináléjában.