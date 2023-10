Sztankovics és Máté Csaba közös érdeme: a Fradi a világ legjobb formában lévő csapata

Különös, de nem alaptalan statisztikát is számon tart a népszerű, alapvetően az átigazolásokkal és a piaci tendenciákkal foglalkozó Transfermarkt. Az aktuális forma alapján rangsorolják a földkerekség valamennyi futballklubját oly módon, hogy megnézik, a legutóbbi tíz mérkőzésükön milyen eredményt értek el. Nos, e szerint jelenleg hat olyan csapat akad, amelyik a legutóbbi tíz mérkőzését kivétel nélkül megnyerte. S a gólkülönbséget is ide számítva – miként a Metropol kiszúrta – a Ferencváros áll az élen, többek között a Cristiano Ronaldo erősítette szaúdi Al-Nasszrt is megelőzve. Íme, a Transfermarkt listája:

Fele-fele részben Máté Csaba is Sztankovics érdeme

Ezen a sikeren jelenleg fele-fele arányban osztozik a Ferencváros jelenlegi és előző edzője. Dejan Sztankovics eddig öt mérkőzésen irányította a zöld-fehéreket, akik mind az ötöt megnyerték, legutóbb, szombaton az MTK-t ütötték ki 6-1-re. Előtte Máté Csaba vezérletével a Fradi tíz fellépéséből kilencet nyert meg – csak a Puskás Akadémiától kapott ki –, s a sorozat második fele százszázalékos mérleget hozott.